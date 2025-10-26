Η Σόφι Τέρνερ φαίνεται πως έχει αφήσει οριστικά πίσω της το παρελθόν, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η 29χρονη σταρ του «Game of Thrones» φέρεται να βρίσκεται σε σχέση με τον frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν.

Η είδηση έρχεται λίγο μετά τον χωρισμό της από τον αριστοκράτη Περεγκρίν Πίρσον, με τον οποίο διατηρούσε δεσμό σχεδόν δύο χρόνια. Το ζευγάρι φέρεται να τερμάτισε τη σχέση του στα τέλη Σεπτεμβρίου, ύστερα από έναν έντονο καβγά σε γάμο της υψηλής κοινωνίας.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα, η Τέρνερ και ο Μάρτιν συναντήθηκαν σε «μυστικό ραντεβού» λίγο μετά τον χωρισμό της ηθοποιού από τον Πίρσον. Ο τραγουδιστής, που πρόσφατα χώρισε από την Αμερικανίδα ηθοποιό Ντακότα Τζόνσον ύστερα από σχεδόν οκτώ χρόνια σχέσης και έναν αρραβώνα, βρίσκεται αυτό το διάστημα στο Λονδίνο, όπου συνεχίζεται η μεγάλη περιοδεία των Coldplay, «Music of the Spheres».

Sophie Turner, 29, revealed as Coldplay superfan as she 'cries' over birthday message from new love interest Chris Martin, 48, in video organised by ex-husband Joe Jonas years before their romance https://t.co/KVm2cfpaJF October 26, 2025

Η Τέρνερ φέρεται να είναι χρόνια θαυμάστρια του Μάρτιν. Σε βίντεο του 2020 από εκπομπή του τότε συζύγου της, Τζο Τζόνας, η ηθοποιός είχε συγκινηθεί όταν ο τραγουδιστής των Coldplay της είχε στείλει προσωπικό μήνυμα για τα γενέθλιά της. «Δεν θα κλάψω στην κάμερα», είχε πει γελώντας, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Η Τέρνερ και ο Τζόνας είχαν παντρευτεί το 2019 και απέκτησαν δύο κόρες, τη Willa (4 ετών) και τη Delphine (2 ετών). Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά την αίτηση διαζυγίου του τραγουδιστή.

Προηγούμενες σχέσεις και νέα αρχή

Η Σόφι Τέρνερ γνώρισε τον Πέρι Πίρσον στα τέλη του 2023 και η σχέση τους είχε απασχολήσει έντονα τα βρετανικά tabloids. Ο Πίρσον είναι ο πρωτότοκος γιος του Michael Pearson, 4ου Viscount Cowdray, και κληρονόμος μιας μεγάλης περιουσίας που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το ιστορικό Cowdray Park Polo Club στο West Sussex.

Από την πλευρά του, ο Κρις Μάρτιν είχε χωρίσει το 2015 από τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Γκουίνεθ Πάλτροου, με την οποία έχει δύο παιδιά, την Apple (21 ετών) και τον Moses (19 ετών). Η σχέση του με τη Ντακότα Τζόνσον ξεκίνησε το 2017 και έληξε οριστικά τον Ιούνιο του 2025, ύστερα από μια μακρά περίοδο χωρισμών και επανασυνδέσεων.

Η εκπρόσωπος της Τέρνερ αρνήθηκε να σχολιάσει τις φήμες για τη νέα της σχέση με τον Κρις Μάρτιν.

Με πληροφορίες από Daily Mail

