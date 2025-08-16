Οι ονειρεμένες διακοπές ενός ζευγαριού Ισπανών influencers στο Πουέρτο Ρίκο μετατράπηκαν σε εφιάλτη, αφού βασίστηκαν στο ChatGPT για πληροφορίες σχετικά με τη βίζα και τελικά τους αρνήθηκε η επιβίβαση — μια στιγμή που έγινε viral.

Σε βίντεο στο TikTok, που έχει ξεπεράσει τα 6,1 εκατομμύρια προβολές, η influencer Mery Caldass εμφανίζεται να κλαίει στο αεροδρόμιο, ενώ ο σύντροφός της, Alejandro Cid, προσπαθεί να την παρηγορήσει.

«Πάντα κάνω έρευνα, αλλά ρώτησα το ChatGPT και μου είπε όχι», είπε η Caldass, αναφερόμενη στο αν χρειάζονταν βίζα. «Δεν το εμπιστεύομαι πια».

Στην πραγματικότητα, οι Ισπανοί πολίτες δεν χρειάζονται βίζα για το Πουέρτο Ρίκο, αλλά πρέπει να έχουν Ηλεκτρονική Άδεια Ταξιδιού (ESTA) πριν την άφιξη — μια λεπτομέρεια που το ChatGPT φέρεται να παρέλειψε. Η παράλειψη αυτή τους άφησε αβοήθητους και προκάλεσε κύμα σχολιασμού και χλευασμού στα social media σχετικά με την αξιοπιστία της τεχνητής νοημοσύνης στον προγραμματισμό ταξιδιών.

«Φυσική επιλογή, υποθέτω», σχολίασε ένας χρήστης του TikTok. «Αν κάνεις ένα υπερωκεάνιο ταξίδι και βασίζεσαι εξ ολοκλήρου στο ChatGPT, παίρνεις αυτό που σου αξίζει». Άλλοι χρήστες τόνισαν ότι ίσως το ζευγάρι έκανε λάθος ερώτηση αντί να συμβουλευτεί τις επίσημες πηγές.

Με μια δόση χιούμορ, η Caldass αστειεύτηκε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη τους «εκδικήθηκε» για προηγούμενες προσβολές: «Μερικές φορές το αποκαλώ άχρηστο — ίσως αυτή ήταν η εκδίκησή του».

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, μπορεί να είναι χρήσιμα, αλλά δεν υποκαθιστούν τις επίσημες πηγές. «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι αξιόπιστη μόνο όσο τα δεδομένα στα οποία εκπαιδεύεται», σημειώνει η Δρ. Elena Torres, ερευνήτρια ψηφιακής ηθικής στο NYU. «Η τυφλή εμπιστοσύνη μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στην πραγματική ζωή».

