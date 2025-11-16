Μια νέα τάση διαμορφώνεται στη Σίλικον Βάλεϊ, όπου ολοένα και περισσότεροι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας επενδύουν στον τομέα της αναπαραγωγικής γενετικής, στηρίζοντας νεοφυείς εταιρείες που εξερευνούν τις δυνατότητες της γενετικής τροποποίησης εμβρύων. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ο οποίος στηρίζει μια αμφιλεγόμενη startup που στοχεύει στην εξάλειψη κληρονομικών ασθενειών πριν από τη γέννηση.

Η εταιρεία αυτή, με την επωνυμία Preventive, ιδρύθηκε στις αρχές του έτους στο Σαν Φρανσίσκο από τον ειδικό στην γενετική επεξεργασία Λούκας Χάρινγκτον. Έχει ήδη συγκεντρώσει 30 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση και δηλώνει πως ο απώτερος στόχος της είναι η αντιμετώπιση μονογονιδιακών ασθενειών μέσω της επεξεργασίας ανθρώπινων εμβρύων στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Η προσέγγιση αυτή, όπως αναφέρει η Wall Street Journal, έχει προκαλέσει έντονη επιστημονική και ηθική συζήτηση, καθώς έρχεται σε αντίθεση με το ισχύον νομικό πλαίσιο σε πολλές χώρες.

Πειραματικά σχέδια και ηθικές αντιπαραθέσεις

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ερευνητές της Preventive εργάζονται πάνω στη δημιουργία ενός παιδιού που θα προέρχεται από γενετικά τροποποιημένο έμβρυο με σκοπό την πρόληψη μιας σοβαρής κληρονομικής νόσου. Η εταιρεία έχει ήδη εντοπίσει ζευγάρι που πάσχει από γενετική ασθένεια και ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε μελλοντική κλινική δοκιμή.

Ωστόσο, η γενετική τροποποίηση εμβρύων με σκοπό τη γέννηση παιδιών είναι παράνομη στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην πλειονότητα των κρατών παγκοσμίως. Η WSJ αναφέρει ότι η Preventive εξετάζει το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει δοκιμές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι πιο ευέλικτο.

Ένας ακόμη σημαντικός επενδυτής της εταιρείας είναι ο Μπράιαν Άρμστρονγκ, διευθύνων σύμβουλος της πλατφόρμας Coinbase, ο οποίος έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στην προοπτική της γονιδιακής τροποποίησης. «Περισσότεροι από 300 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με γενετικές ασθένειες», δήλωσε στους Times, προσθέτοντας ότι η έρευνα πρέπει να συνεχιστεί ώστε να διαπιστωθεί εάν είναι εφικτές και ασφαλείς θεραπείες.

Ο Άρμστρονγκ υποστηρίζει ότι η διόρθωση μιας μετάλλαξης σε εμβρυϊκό στάδιο είναι επιστημονικά πιο πολλά υποσχόμενη από την αντιμετώπιση των συνεπειών της νόσου μετά τη γέννηση. «Είναι πολύ πιο εύκολο να διορθωθεί ένας μικρός αριθμός κυττάρων σε ένα έμβρυο παρά δισεκατομμύρια κύτταρα σε έναν ενήλικα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η θέση της Preventive

Αντιμέτωπος με τον σκεπτικισμό της επιστημονικής κοινότητας, ο ιδρυτής της εταιρείας Λούκας Χάρινγκτον αρνείται ότι η Preventive βρίσκεται κοντά στο στάδιο εμφύτευσης γενετικά τροποποιημένου εμβρύου. Όπως δήλωσε στη New York Post, η εταιρεία επικεντρώνεται αποκλειστικά στην προκλινική έρευνα και στη μελέτη της ασφάλειας των μεθόδων γενετικής επεξεργασίας.

Ο Χάρινγκτον, ο οποίος ολοκλήρωσε το διδακτορικό του υπό την καθοδήγηση της πρωτοπόρου της τεχνολογίας CRISPR, Τζένιφερ Ντούντνα, επισημαίνει ότι η επιλογή άλλων χωρών για έρευνα δεν γίνεται για να αποφευχθεί ο έλεγχος, αλλά λόγω αυστηρών κανονισμών στις ΗΠΑ. Η Preventive έχει ήδη προσλάβει εξειδικευμένους συμβούλους αναπαραγωγικής ιατρικής και γενετικής με στόχο να διασφαλίσει τη διαφάνεια και την επιστημονική ορθότητα.

«Θα δημοσιεύσουμε όλα τα ευρήματά μας, είτε είναι θετικά είτε αρνητικά», δήλωσε, υποσχόμενος πλήρη διαφάνεια.

Ραγδαία αύξηση ενδιαφέροντος στη Σίλικον Βάλεϊ

Το ενδιαφέρον μεγάλων τεχνολογικών κεφαλαίων για τη γενετική επεξεργασία δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Η Σίλικον Βάλεϊ έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια δισεκατομμύρια δολάρια σε εταιρείες βιοτεχνολογίας, θεωρώντας ότι η «αναβάθμιση» της ανθρώπινης βιολογίας αποτελεί το επόμενο μεγάλο άλμα μετά την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι επικριτές, ωστόσο, προειδοποιούν ότι η εμπορική αξιοποίηση τέτοιων τεχνολογιών μπορεί να οδηγήσει σε πρακτικές που θυμίζουν ευγονική, με σοβαρές συνέπειες για την κοινωνική ανισότητα. «Ή ψεύδονται, ή παραληρούν — ή και τα δύο», δήλωσε ο Φιόντορ Ούρνοφ, διευθυντής του Ινστιτούτου Καινοτόμων Γονιδιωματικών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, επικρίνοντας όσους θεωρεί ότι υπόσχονται περισσότερα απ’ όσα μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία σήμερα.

Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές του τομέα επιμένουν ότι η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που αντιμετωπίζονται σοβαρές γενετικές παθήσεις. Σύμφωνα με τον Χάρινγκτον και τους συνεργάτες του, οι πρώτες εφαρμογές θα περιοριστούν σε μονογονιδιακές διαταραχές, όπως η κυστική ίνωση και η δρεπανοκυτταρική αναιμία, περιπτώσεις όπου δύο φορείς της ίδιας μετάλλαξης έχουν πρακτικά μηδενικές πιθανότητες να αποκτήσουν υγιές παιδί μέσω συμβατικής εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Πηγή: New York Post

