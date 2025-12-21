Όπως φαίνεται οι οικογένειες των rich and famous λύνουν τις διαφωνίες τους στα social media αντί για τα περίφημα «οικογενεικά συμβούλια». Έτσι και ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ έκαναν γνωστό το χάσμα που τους χωρίζει από τον μεγαλύτερο γιο του Μπρούκλιν, στο Instagram, όπου σταμάτησαν να τον ακολουθούν.

Όλα άρχισαν από το γάμο του Μπρούκλιν με την κληρονόμο Νίκολα Πελτζ η οποία από την πρώτη μέρα έκανε γνωστή την διαμάχη με την πανίσχυρηυ Βικτόρια. Έκτοτε, το ζευγάρι έχει επιλέξει να περνά το χρόνο του περισσότερο με τους γονείς της Νίκολα με την οικογένεια Μπέκαμ να δηλώνει τη δυσαρέσκεια της, Αυτά τα χριστούγεννα όμως, οι Μπέκαμ οι οποίοι λέγεται ότι νιώθουν την απουσία του μεγαλύτερου γιου τους περισσότερο από ποτέ αποφάσισαν να μπλοκάρουν τον Μπρούκλιν από τη λίστα των ακολούθων τους, σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun.

Advertisement

Advertisement

Έτσι, ο 26χρονος Μπρούκλιν δεν ακολουθεί πλέον τη μητέρα και τον πατέρα του στην πλατφόρμα με τον μικρότερο αδελφός του, τον 20χρονο Κρουζ Μπέκαμ, να υποστηρίζει σε δική του ανάρτηση στο Instagram Story, ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια είχαν «μπλοκαριστεί» από το Μπρούκλιν.

«ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ. Η μαμά και ο μπαμπάς μου δεν θα σταμάτησαν ποτέ να ακολουθούν τον γιο τους… Ας δούμε τα γεγονότα σωστά. Ξύπνησαν μπλοκαρισμένοι… όπως κι εγώ», έγραψε ο Κρουζ.

‘Ό[ως αναφέρει η Daily Mail, είναι η πιο δημόσια ένδειξη ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μεταξύ τους εν μέσω της κλιμακούμενης οικογενειακής τους διαμάχης με πέτρα του σκανδάλου την 30χρονη Νίκολα που επίσης δεν ακολουθεί τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια και φυσικά ούτε αυτοί.

Η κίνηση αυτή έρχεται αφότου φίλοι του Μπρούκλιν δήλωσαν στην Daily Mail τον Ιούλιο ότι τα αδέλφια του, Κρουζ και Ρομέο, είχαν μπλοκάρει τόσο αυτόν όσο και τη σύζυγό του Νίκολα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Έτσοι, ο Μπρούκλιν και η Νίκολα αποφάσισαν να περάσουν αυτά τα Χριστούγεννα με την οικογένειά της Νίκολα και οι γονείς της είναι πραγματικά ενθουσιασμένοι. Το ζευγάρι, έφτασε στο Μαϊάμι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, με την 30χρονη να ποζάρει για μια φωτογραφία με τον αδελφό της Μπράντλεϊ στον πίσω κήπο της απίστευτης έπαυλης στο Παλμ Μπιτς.

Η απόφασή του να περάσει τα Χριστούγεννα με τα πεθερικά του θα αποτελέσει ένα ακόμη πλήγμα για τους γονείς και τα αδέλφια του, τον 23χρονο Ρομέο, τον 20χρονο Κρουζ και την 14χρονη Χάρπερ, παρά τις προσπάθειες του Ντέιβιντ να να ενώσει την οικογένεια του όπου όπως φαίνεται δεν αντέχει δύο βασίλισσες .