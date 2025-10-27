Μια απίστευτη γκάφα έγινε σε τηλεοπτική εκπομπή στην Ολλανδία καθώς υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές απομακρύνθηκε από το πλατό σε live μετάδοση καθώς τον μπέρδεψαν με vegan ακτιβιστή που εμφανίζεται δημοσίως ημίγυμνος.

Το βίντεο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει τη στιγμή που σεκιούριτι του σταθμού, συνοδεύουν τον Κέβιν Νάιτεν, τον υποψήφιο του συντηρητικού κόμματος JA21 εκτός πλατό.

Advertisement

Advertisement

Οι άνθρωποι της εκπομπής πίστευαν λανθασμένα ότι πρόκειται για τον Πέτερ Γιάνσεν, έναν ακτιβιστή για τα δικαιώματα των ζώων.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο πολιτικός σφού απομακρύνθηκε από τον χώρο, παραδόθηκε στην αστυνομία , όπου κρατήθηκε για 15 λεπτά, καθώς οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να επιβεβαιώσουν ότι δεν ήταν ο ακτιβιστής, αλλά ένας υποψήφιος βουλευτής.

«Εξήγησα ότι είμαι μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου της Βραβάντης και ότι μπορούσαν απλά να αναζητήσουν το όνομά μου στη Google», δήλωσε ο υποψήφιος βουλευτής, που χαρακτήρισε την κατάσταση «αστεία» και είπε ότι είχε «καλές συνομιλίες με τους αστυνομικούς».

Λίγες μέρες πριν το περιστατικό, ο Γιάνσεν είχε εισβάλει σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για τις επικείμενες εκλογές, φορώντας μόνο τα εσώρουχά του.

Ο ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ζώων Πέτερ Γιάνσεν πραγματοποιεί τις ημίγυμνες διαμαρτυρίες για τουλάχιστον 10 χρόνια. Εμφανίζεται απρόσκλητος σε εκδηλώσεις φορώντας ένα μαύρο εσώρουχο και με συνθήματα γραμμένα στο σώμα του. Την περασμένη Πέμπτη είχε εισβάλει σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή φωνάζοντας: «πάντα μιλάμε για τους ανθρώπους, αλλά πρέπει να μιλάμε και για τα ζώα».

Το 2010, φυλακίστηκε για την απελευθέρωση 2.500 μινκ από έναν εκτροφέα. Αργότερα, καταδικάστηκε σε επιπλέον 15 μήνες φυλάκισης για εμπρησμό σε σφαγείο για πάπιες.

Περίπου την ίδια περίοδο, ο Γιάνσεν κατηγορήθηκε για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία της βασίλισσας Βεατρίκης, η οποία φορούσε γούνες από αληθινά ζώα. Οι δικηγόροι του έλεγαν ότι οι κατηγορίες ήταν ψευδείς και απλώς μια προσπάθεια να δυσφημιστεί ο ακτιβιστής.