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Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1964 πάνω στη θαλαμηγό «Χριστίνα» και η σχέση τους εξελίχθηκε σταδιακά μέχρι την αιφνιδιαστική απόφαση του γάμου τους.

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης απεβίωσε το 1975 στο Παρίσι, ενώ η Ζακλίν Κένεντι επέστρεψε στη Νέα Υόρκη όπου εργάστηκε στον εκδοτικό χώρο μέχρι τον θάνατό της το 1994.

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Στις 20 Οκτωβρίου 1968, στο μικρό παρεκκλήσι του Σκορπιού, ο Αριστοτέλης Ωνάσης παντρεύτηκε τη Ζακλίν Μπουβιέ Κένεντι, χήρα του δολοφονημένου Αμερικανού προέδρου. Εκείνη ήταν 39 ετών και εκείνος 62. Η τελετή πραγματοποιήθηκε με ψιλόβροχο και λιγοστούς καλεσμένους, μεταξύ των οποίων τα παιδιά και των δύο. Ακολούθησε δεξίωση στη θαλαμηγό «Χριστίνα». Το γεγονός έγινε εξώφυλλο στο Life.

Από τη Σμύρνη στην παγκόσμια ναυτιλία

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Ο Ωνάσης γεννήθηκε στη Σμύρνη, με επίσημα καθιερωμένο έτος γέννησης το 1906. Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή έφυγε από την πατρίδα του και το 1923 ταξίδεψε στην Αργεντινή. Ξεκίνησε από το εμπόριο καπνού και δημιούργησε έναν πανίσχυρο ναυτιλιακό όμιλο. Απέκτησε συμφέροντα στο Μόντε Κάρλο και ίδρυσε την Ολυμπιακή Αεροπορία, η οποία άρχισε να λειτουργεί το 1957. Το 1963 αγόρασε τον Σκορπιό. Από τον γάμο του με την Τίνα Λιβανού απέκτησε τον Αλέξανδρο και τη Χριστίνα. Η μακροχρόνια σχέση του με τη Μαρία Κάλλας είχε ήδη απασχολήσει τον διεθνή Τύπο.

Η Τζάκι πριν από τον Ωνάση

Η Ζακλίν Λι Μπουβιέ γεννήθηκε στις 28 Ιουλίου 1929 στη Νέα Υόρκη. Σπούδασε γαλλική λογοτεχνία και εργάστηκε ως φωτορεπόρτερ. Το 1953 παντρεύτηκε τον Τζον Φ. Κένεντι. Ως Πρώτη Κυρία, από το 1961 έως το 1963, πρωτοστάτησε στην αποκατάσταση του Λευκού Οίκου και στην προβολή της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Η δολοφονία του Κένεντι το 1963 άλλαξε τη ζωή της. Το 1968, μετά και τη δολοφονία του Ρόμπερτ Κένεντι, η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα της οικογένειάς της είχαν ιδιαίτερη σημασία.

Πώς γνωρίστηκαν

Το ιστορικό χρονολόγιο του Ιδρύματος Ωνάση τοποθετεί την πρώτη γνωριμία τους το 1964, πάνω στη «Χριστίνα». Η κοινωνική τους επαφή εξελίχθηκε σταδιακά σε προσωπική σχέση. Η απόφαση του γάμου αιφνιδίασε το κοινό, αλλά το ζευγάρι είχε ήδη βρεθεί μαζί σε δημόσιες περιστάσεις.

Το δημοσιογραφικό αποκλειστικό του Νίκου Μαστοράκη

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Το καλοκαίρι του 1968 ο Νίκος Μαστοράκης, σύμφωνα με τη δική του μεταγενέστερη μαρτυρία, μπήκε στη θαλαμηγό «Χριστίνα» παριστάνοντας τον μουσικό στην ορχήστρα του Γιάννη Πουλόπουλου. Περιέγραψε μία βραδιά με ελληνικά τραγούδια, φαγητό και χορό, στην οποία συμμετείχαν ο Ωνάσης και η Τζάκι. Κατά την αφήγησή του, το φωτογραφικό υλικό κατασχέθηκε από τις αρχές της δικτατορίας και το κείμενο δημοσιεύτηκε λογοκριμένο. Η αναδρομική τεκμηρίωση εντοπίζει το ρεπορτάζ στην «Απογευματινή» της 9ης Αυγούστου 1968. Δεν επιβεβαιώθηκε από τις διαθέσιμες πηγές ότι το συγκεκριμένο αποκλειστικό δημοσιεύτηκε στη «Μεσημβρινή». Η διάκριση αυτή είναι ουσιώδης για την ιστορική ακρίβεια.

Τα χρόνια που ακολούθησαν

Ο Αλέξανδρος Ωνάσης σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα τον Ιανουάριο του 1973. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης πέθανε στο Παρίσι στις 15 Μαρτίου 1975 και τάφηκε στον Σκορπιό. Η Τζάκι επέστρεψε στη Νέα Υόρκη και αργότερα εργάστηκε στον εκδοτικό χώρο, μεταξύ άλλων στη Doubleday. Πέθανε στις 19 Μαΐου 1994 και τάφηκε στο Άρλινγκτον δίπλα στον Τζον Κένεντι.

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Πηγές και φωτογραφικό υλικό

Ίδρυμα Ωνάση: https://www.onassis.org/el/people/aristotle-onassis

Χρονολόγιο Ωνάση: https://asonassis-timeline.onassis.org/timeline

White House Historical Association: https://www.whitehousehistory.org/bios/jacqueline-kennedy

UPI, 20/10/1968: https://www.upi.com/Archives/1968/10/20/Jackie-very-happy-marries-Onassis-today/2451539743349/





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