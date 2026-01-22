Μια τραγική υπόθεση στη Νοίντα της Ινδίας έχει προκαλέσει οργή και αντιδράσεις στη χώρα, μετά τον μαρτυρικό θάνατο ενός 27χρονου, ο οποίος πνίγηκε σε έναν βαθύ λάκκο αφού το αυτοκίνητό του έπεσε μέσα και έκλιπερούσε για βοήθεια επί ώρες.

Το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή Νοίντα, κοντά στο Δελχί, ο Yuvraj Mehta έχασε τον έλεγχο του οχήματός του του όταν αυτό διαπέρασε έναν ετοιμόρροπο τοίχο και έπεσε σε έναν λάκκο γεμάτο νερό, βάθος περίπου περίπου 9 μέτρων, που είχε σχηματιστεί λόγω μη ολοκληρωμένων εργασιών κατασκευής.

Ο Mehta, που σύμφωνα με δημοσιεύματα δεν ήξερε να κολυμπά, κατάφερε να αναρριχηθεί στην οροφή του αυτοκινήτου του και επί περίπου 2 ώρες εκλιπαρούσε για βοήθεια, φωνάζοντας και χρησιμοποιώντας το φλας του κινητού του για να τραβήξει την προσοχή διερχόμενων και διασωστών, ενώ παράλληλα επικοινώνησε με τον πατέρα του και κοινοποίησε την τοποθεσία του.

Παρά την προσπάθεια περαστικών να βοηθήσουν, και την άφιξη σωστικών συνεργείων, κανείς δεν κατάφερε να τον ανασύρει εγκαίρως, με αποτέλεσμα ο νεαρός τελικά να πνιγεί.

Ο θάνατός του έχει πυροδοτήσει ευρεία κατακραυγή στην Ινδία, με κατοίκους και χρήστες κοινωνικών δικτύων να κατηγορούν τις αρχές για έλλειψη επαρκούς ανταπόκρισης και αρμόδιας εκπαίδευσης, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις διάσωσης.

She did not even bother to step out of her car to answer.

No action was taken against this arrogant DM simply because she is the daughter… pic.twitter.com/6TCmsd3rzX

Η υπόθεση έχει προκαλέσει επίσης νομική και διοικητική κινητοποίηση. Περισσότερες καταγγελίες έχουν κατατεθεί εναντίον του ιδιοκτήτη του οικοπέδου όπου βρισκόταν ο λάκκος, για αμέλεια και παραβιάσεις περιβαλλοντικών και ασφάλειας κατασκευής.

Ηδη από το 2021 η συγκεκριμένη θέση είχε επισημανθεί ως επικίνδυνη, καθώς το νερό είχε αρχίσει να συσσωρεύεται εκεί και να αποτελεί κίνδυνο για διερχόμενους, χωρίς όμως να ληφθούν προληπτικά μέτρα.

Το περιστατικό έχει οδηγήσει σε συζήτηση για ευρύτερα θέματα ασφάλειας στις πόλεις της Ινδίας, όπου πολλά λάκκοι εκσκαφών μένουν ανοιχτοί, χωρίς σήμανση ή προστατευτικά μέσα, καθιστώντας τους θανάσιμους παγίδες ειδικά σε συνθήκες πυκνής ομίχλης ή νύχτας.

