Η Sachia Vickery παραδέχεται ότι όταν ονειρευόταν να γίνει επαγγελματίας τενίστρια, δεν θα φανταζόταν ποτέ πως μια μέρα θα ανέβαζε φωτογραφίες της στο OnlyFans.

«Εννοείται πως όχι», είπε σε τηλεφωνική της συνέντευξη στο CNN. «Δεν είναι κάτι που σκέφτεσαι ότι θα κάνεις».

Αυτό άλλαξε φέτος, όταν ένας τραυματισμός στον ώμο την κράτησε εκτός αγώνων για έξι μήνες. Στο διάστημα αυτό, άρχισε να δημοσιεύει περιεχόμενο στο OnlyFans προκειμένου να έχει ένα επιπλέον εισόδημα.

Η Vickery είχε φτάσει στο υψηλότερο σημείο της καριέρας της το 2018, όταν ανέβηκε στο Νο. 73 της παγκόσμιας κατάταξης. Σήμερα βρίσκεται λίγο έξω από τους 550 κορυφαίους. Παρότι τα συνολικά χρηματικά έπαθλά της ξεπερνούν τα 2,1 εκατομμύρια δολάρια, εξηγεί ότι το ποσό αυτό είναι παραπλανητικό.

«Μπορώ να σας πω ότι τα 2 εκατομμύρια δολάρια δεν είναι τίποτα στον κόσμο του τένις. Έχω ξοδέψει πάνω από 100.000 δολάρια σε προπονήσεις, φυσική κατάσταση, φυσικοθεραπεία, εξετάσεις, μαγνητικές. Ο κόσμος δεν βλέπει αυτή την πλευρά», τόνισε.

Όπως λέει, η πλατφόρμα της προσφέρει την απαραίτητη οικονομική ανάσα: «Το να έχεις ένα επιπλέον στήριγμα, κάτι να κάνεις παράλληλα που σου φέρνει καλά χρήματα, μόνο θετικό μπορεί να είναι. Μου έχει δώσει μεγάλη οικονομική ελευθερία και με έχει βοηθήσει ακόμη και να χρηματοδοτήσω την καριέρα μου στο τένις».

Το OnlyFans, που ιδρύθηκε το 2016, είναι πλατφόρμα συνδρομής όπου οι δημιουργοί ανεβάζουν περιεχόμενο για το κοινό τους. Αν και δεν αφορά αποκλειστικά περιεχόμενο ενηλίκων, έχει συνδεθεί κυρίως με αυτό.

Η Vickery ήρθε σε επαφή με την πλατφόρμα μέσω μιας συνεργασίας με τον Νικ Κύργιο τον περασμένο Μάρτιο, όταν δημιούργησαν περιεχόμενο pickleball για την τηλεοπτική υπηρεσία του OnlyFans. Από εκεί, άρχισε να ανεβάζει και πιο προσωπικό υλικό. Χωρίς να αποκαλύψει το ακριβές ποσό, είπε ότι μέσα στους τρεις πρώτους μήνες έφτασε εξαψήφιο εισόδημα, «πιθανώς περισσότερα απ’ ό,τι έχω κερδίσει σε Grand Slams».

Δεν είναι η μόνη αθλήτρια που ακολουθεί αυτόν τον δρόμο. Η Καναδή επικοντίστρια Alysha Newman εντάχθηκε στο OnlyFans το 2021, ενώ η MMA fighter Paige VanZant έχει δηλώσει ότι έβγαλε περισσότερα χρήματα σε 24 ώρες στην πλατφόρμα από ό,τι σε όλη την καριέρα της. Ανάλογες δηλώσεις έχει κάνει και η μπασκετμπολίστρια Liz Cambage.

Η Vickery διευκρίνισε ότι, σε αντίθεση με άλλους αθλητές, το δικό της περιεχόμενο είναι πιο προσωπικό χωρίς να περιλαμβάνει γυμνό.

«Δεν υπάρχει σεξουαλικό περιεχόμενο. Δεν έχω γυμνές φωτογραφίες ή βίντεο. Έχω υλικό με εσώρουχα, που ίσως φτάνει στα όρια, αλλά ποτέ δεν είμαι εντελώς γυμνή. Δεν έχω κάνει ποτέ βίντεο σεξ», ξεκαθάρισε.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι εξακολουθεί να είναι ενεργή επαγγελματίας τενίστρια και δεν θα ήθελε να παραβιάσει τον κώδικα δεοντολογίας του αθλήματος. «Είμαι απολύτως εντάξει με το σημείο που βρίσκομαι», είπε.

Όσο για το σχόλιό της στο Instagram ότι θα έβγαινε μόνο με άνδρες που θα της έδιναν προκαταβολή 1.000 δολαρίων, το χαρακτήρισε αστείο.

Τέλος, αναγνώρισε ότι περίμενε την κριτική: «Όταν βλέπουν ότι έχεις OnlyFans, σε βάζουν αμέσως στην ίδια κατηγορία με τις πορνοστάρ. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι η πλατφόρμα έχει πολλά διαφορετικά επίπεδα».

Πηγή: CNN

