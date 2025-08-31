Η Ευρώπη εργάζεται σε «αρκετά σαφή» σχέδια για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία ως μέρος των μεταπολεμικών εγγυήσεων ασφαλείας, που θα έχουν την «πλήρη υποστήριξη των δυνατοτήτων των ΗΠΑ», υπογραμμίζει σε συνέντευξή της στους Financial Times η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι υψίστης σημασίας, και απολύτως κρίσιμες, σημειώνει η πρόεδρος της Κομισιόν

Έχουμε έναν σαφή οδικό χάρτη, και είχαμε συμφωνία στον Λευκό Οίκο. Αυτό το ζήτημα προχωράει πολύ καλά επιμένει, παρά τις περί αντιθέτου πληροφορίες που διέρρευσαν.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μας διαβεβαίωσε ότι θα υπάρχει αμερικανική παρουσία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία. Αυτό επιβεβαιώθηκε κατ’ επανάληψη» τονίζει η φον ντερ Λάιεν.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει ειρήνη και ο Πούτιν δεν έρχεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Πούτιν δεν κάνει ό,τι λέει».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διερευνήσει νέες ροές χρηματοδότησης για την παροχή «βιώσιμης χρηματοδότησης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων» ανακοίνωσε η πρόεδρος της Επιτροπής. Οι υφιστάμενες ροές χρηματοδότησης των Βρυξελλών προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικής στήριξης, θα πρέπει να παραμείνουν σε περίοδο ειρήνης, είπε.

Όπως ανέφερε, η Ένωση θα διατηρήσει επίσης τη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση των Ουκρανών στρατιωτών, αφότου επιτευχθεί κάποιας μορφής ειρήνη.

Σύμφωνα με τους FT, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν στο Παρίσι την Πέμπτη μετά από πρόσκληση του Εμανουέλ Μακρόν για να συνεχίσουν τις υψηλού επιπέδου συζητήσεις για την Ουκρανία. O Γερμανός καγκελάριος Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ, ο ΓΓ. του ΝΑΤΟ Ρούτε και η πρόεδρος της Κομισιόν θα μετάσχουν στη συνάντηση.