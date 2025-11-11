Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση αυτοκτονίας έξω από δικαστήριο στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών.

«Επίθεση αυτοκτονίας έγινε στο Καχέρι» όπου βρίσκεται το δικαστήριο, δήλωσε ο υπουργός Μοχσίν Νακβί σε δημοσιογράφους στο σημείο, κάνοντας λόγο για 12 νεκρούς και 27 τραυματίες.

«Στις 12:39 (τοπική ώρα, 09:39 ώρα Ελλάδας) έγινε επίθεση αυτοκτονίας στο Καχέρι» όπου βρίσκεται το δικαστήριο, δήλωσε ο υπουργός Μοχσίν Νακβί σε δημοσιογράφους στο σημείο, κάνοντας λόγο για 12 νεκρούς και 27 τραυματίες.

Κάποιοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε στο Reuters πηγή από νοσοκομείο.

Ο βομβιστής προσπάθησε να εισέλθει πεζή στο δικαστήριο αλλά πυροδότησε τον μηχανισμό έξω από αυτό, κοντά σε όχημα της αστυνομίας, αφότου περίμενε εκεί για 10-15 λεπτά, δήλωσε ο Νακβί.

«Ερευνούμε το περιστατικό από διάφορες πλευρές. Δεν ήταν μια ακόμα βόμβα. Έγινε μέσα στο Ισλαμαμπάντ», δήλωσε ο υπουργός.

Σε αυτή την περιοχή όπου βρίσκονται κατοικίες, μάρτυρες ανέφεραν νωρίτερα ότι άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη.

«Καθώς στάθμευσα το αυτοκίνητό μου και μπήκα στο συγκρότημα…άκουσα μια ισχυρή έκρηξη στην είσοδο», δήλωσε ο δικηγόρος Ρουστάμ Μαλίκ. «Ήταν το απόλυτο χάος, δικηγόροι και πολίτες έτρεχαν προς το εσωτερικό του συγκροτήματος. Είδα δύο πτώματα να κείτονται κοντά στην πόρτα και πολλά αυτοκίνητα να καίγονται», πρόσθεσε ο δικηγόρος, ένας από τους μάρτυρες που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν την περιοχή, όπου βρίσκονται επίσης πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες.

Πηγή: ΑΠΕ

