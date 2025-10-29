Μπροστά σε μια ιδιαίτερα τρομακτική σκηνή βρέθηκε ο δημοσιογράφος της Welt, Ιμπραήμ Νάμπερ, όταν ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έσκασε κοντά του, ενώ έκανε γύρισμα σε μονάδα αεροπορικής άμυνας του στρατού στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό έλαβε χώρα στις 13 Οκτωβρίου στο Ντνίπρο, στην ανατολική Ουκρανία με τον δημοσιογράφο να υποστηρίζει ότι το χτύπημα είχε στόχο ένα στρατιωτικό όχημα ουκρανικής μονάδας της 42ης Ταξιαρχίας, την οποία συνόδευε η δημοσιογραφική αποστολή της γερμανικής εφημερίδας.

Από την έκρηξη σκοτώθηκε ένας 48χρονος Ουκρανός στρατιώτης, ενώ ένας ακόμα τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε να του ακρωτηριάσουν το πόδι. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος τραυμάτισε μεταξύ άλλων και τον παραγωγό της Welt, ο οποίος χτυπήθηκε από μεταλλικά θραύσματα, ενώ ο δημοσιογράφος και ο εικονολήπτης του, υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Zu dem russischen Angriff kam es im Osten der #Ukraine, 25 bis 30 Kilometer hinter der Kontaktlinie. Wir befanden uns zum Zeitpunkt des Einschlags wenige Meter von der Besatzung des dreiköpfigen Flugabwehrteams entfernt, da kurz zuvor ein Interview geführt worden war. pic.twitter.com/rdhIDGzhpf October 27, 2025