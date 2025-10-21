Τραγωδία εκτυλίχθηκε στα βόρεια προάστια του Παρισιού, όταν ισχυρός ανεμοστρόβιλος σάρωσε την περιοχή του Val-d’Oise, αφήνοντας πίσω του έναν νεκρό, δεκάδες τραυματίες και εικόνες απόλυτης καταστροφής.

Σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνέζ, που επισκέφθηκε το σημείο, «η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή». Ο ίδιος επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός ανθρώπου, ενώ τόνισε ότι «πολλοί άλλοι έχουν τραυματιστεί, ορισμένοι σοβαρά».

Οι αρχές έχουν κινητοποιήσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας για να αποκαταστήσουν την τάξη και να εντοπίσουν πιθανούς εγκλωβισμένους.

Εικόνες χάους – Κατέρρευσαν γερανοί, ξεριζώθηκαν δέντρα

Σοκαριστικά είναι τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνοντας τρεις τεράστιους γερανούς να καταρρέουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, υπό τη μανία των ανέμων.

Στις περιοχές Ermont, Eaubonne και Franconville, κατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές, σκεπές ξηλώθηκαν, δέντρα ξεριζώθηκαν και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν. Πολλά νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ συνεργεία εργάζονται ασταμάτητα για την αποκατάσταση των βλαβών.

Tornado hits Ermont & Eaubonne, Val-d'Oise, France. 1 dead, multiple injured.



Heavy damage, 3 cranes down, many roofs blown off, trees uprooted.



Serious destruction in these municipalities. #tornade pic.twitter.com/8nRLUNBQDz — GeoTechWar (@geotechwar) October 20, 2025

«Ήταν σαν έκρηξη» – Μαρτυρίες κατοίκων

Κάτοικοι περιγράφουν στιγμές τρόμου: «Ο ουρανός μαύρισε μέσα σε δευτερόλεπτα και ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος. Τα παράθυρα έσπασαν, τα πάντα πετούσαν γύρω μας», λέει κάτοικος της περιοχής Eaubonne.

«Νομίσαμε πως πρόκειται για σεισμό ή έκρηξη – δεν φανταζόμασταν ποτέ ανεμοστρόβιλο στο Παρίσι», πρόσθεσε άλλος αυτόπτης μάρτυρας.

Σπάνιο φαινόμενο για την περιοχή

Αν και η Γαλλία καταγράφει περιστασιακά ανεμοστρόβιλους, πρόκειται για εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο για την περιοχή της πρωτεύουσας. Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι το σημερινό περιστατικό είναι ο πρώτος θανατηφόρος ανεμοστρόβιλος στην Île-de-France εδώ και δεκαετίες, καθώς οι τελευταίες τόσο ισχυρές καταγραφές χρονολογούνται στη δεκαετία του 1970.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο ανεμοστρόβιλος δημιουργήθηκε από έναν συνδυασμό ισχυρής καταιγίδας, υγρασίας και έντονης ατμοσφαιρικής αστάθειας, που ενισχύθηκαν από τις απότομες μεταβολές θερμοκρασίας των τελευταίων ημερών.

🌪️ Images impressionnantes de la tornade qui a frappé Ermont dans le Val-d'Oise ce lundi vers 17h45. Trois grues sont tombées ! (© hakim.9212) pic.twitter.com/7rpZuOpzSv
October 20, 2025

Οι αρχές σε επιφυλακή – Έκτακτη σύσκεψη στο Παρίσι

Το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών έχει συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη για την εκτίμηση των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων.

Ο υπουργός Νουνέζ δήλωσε ότι «θα κινητοποιηθούν όλοι οι απαραίτητοι μηχανισμοί για την άμεση αποκατάσταση και την αποζημίωση των κατοίκων».

Η Πυροσβεστική της Île-de-France αναφέρει ότι έχουν δεχθεί εκατοντάδες κλήσεις μέσα σε λίγες ώρες, ενώ δεκάδες ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να επιχειρούν στα σημεία που έχουν αναφερθεί καταρρεύσεις ή τραυματισμοί.

