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Το δίκτυο που ελέγχει ο νεαρός κληρονόμος δραστηριοποιείται στην εξόρυξη χρυσού, την εμπορία όπλων και τη διακίνηση ναρκωτικών, παρά τις προσπάθειες του Κρεμλίνου για έλεγχο των επιχειρήσεων.

Στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, ο Πριγκόζιν διοικεί περίπου πεντακόσιους μισθοφόρους που παρέχουν προστασία στην τοπική κυβέρνηση και συμμετέχουν ενεργά σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η οργάνωση φέρεται να έχει μετατραπεί σε ένα εκτεταμένο δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο παράλληλα συνεχίζει να προωθεί τα ρωσικά συμφέροντα μέσω προπαγάνδας.

Παρά τον θάνατο του ιδρυτή της Wagner το 2023, η οργάνωση διατηρεί σημαντική οικονομική ισχύ με ετήσια έσοδα που υπερβαίνουν τα 400 εκατομμύρια δολάρια.

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Από τις πολυτελείς διακοπές σε ιδιωτικά γιοτ στη διαχείριση ενός πανίσχυρου επιχειρηματικού δικτύου στην Αφρική. Ο 28χρονος Πάβελ Πριγκόζιν, γιος του ιδρυτή της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, φέρεται να έχει αναλάβει μια αυτοκρατορία με ετήσια έσοδα που ξεπερνούν τα 400 εκατομμύρια δολάρια, διατηρώντας ζωντανή την οικονομική και στρατιωτική κληρονομιά του πατέρα του.

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Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο νεαρός Πριγκόζιν βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός εκτεταμένου δικτύου δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνει εξόρυξη χρυσού, εμπορία όπλων, καταγγελίες για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και εκατοντάδες μισθοφόρους.

Παρά τον θάνατο του πατέρα του το 2023 και τις προσπάθειες του Κρεμλίνου να θέσει τις επιχειρήσεις της Wagner υπό τον άμεσο έλεγχό του, ο Πάβελ φέρεται να έχει καταφέρει όχι μόνο να διατηρήσει, αλλά και να ενισχύσει την παρουσία του δικτύου στην αφρικανική ήπειρο.

Από την πολυτελή ζωή στην κληρονομιά του «σεφ του Πούτιν»

Ο Πάβελ Πριγκόζιν ήταν μόλις 25 ετών όταν ο πατέρας του σκοτώθηκε στη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στη Ρωσία, τον Αύγουστο του 2023.

Ο θάνατος του Γεβγκένι Πριγκόζιν σημειώθηκε δύο μήνες μετά την αποτυχημένη ανταρσία της Wagner εναντίον της ρωσικής στρατιωτικής ηγεσίας, ένα γεγονός που είχε προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Ο ιδρυτής της οργάνωσης, γνωστός ως «σεφ του Πούτιν», φέρεται να είχε προετοιμάσει τον γιο του για τη διαδοχή.

Ήδη από την ηλικία των 20 ετών, ο Πάβελ είχε αναλάβει τη διαχείριση πολυτελών ακινήτων και επαύλεων της οικογένειας. Αργότερα εμφανίστηκε να συμμετέχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία και στην Ουκρανία, με καθήκοντα χειριστή μη επανδρωμένων αεροσκαφών και αξιωματικού πληροφοριών.

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Η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και οι 500 μισθοφόροι

Το σημαντικότερο κέντρο δραστηριοτήτων του νεαρού Πριγκόζιν βρίσκεται, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Εκεί φέρεται να διατηρεί υπό τον έλεγχό του περίπου 500 μισθοφόρους, οι οποίοι προστατεύουν τον πρόεδρο Φοστέν-Αρκάνζ Τουαντερά και συμμετέχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ανταρτικών οργανώσεων.

Η παρουσία της Wagner δεν περιορίζεται στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας. Το δίκτυό της έχει αποκτήσει σημαντική επιρροή στις ένοπλες δυνάμεις, στην αστυνομία και στις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας.

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Ο Πάβελ Πριγκόζιν φέρεται να ταξιδεύει συχνά από την Αγία Πετρούπολη στην πρωτεύουσα Μπανγκί, όπου διαμένει στο πολυτελές ξενοδοχείο Ledger Plaza.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ξενοδοχείο λειτουργεί ουσιαστικά ως επιχειρησιακό αρχηγείο του, με ένοπλους φρουρούς να ελέγχουν την πρόσβαση ακόμη και υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων.

The Wagner Group heir is making a killing in guns, drugs and gold. After his father died aboard an exploding plane, Pavel Prigozhin, 28, took command of the world’s most notorious mercenary force. https://t.co/YETzmI5RPO Advertisement October 18, 2026

Χρυσωρυχεία με παραγωγή 250 εκατομμυρίων δολαρίων

Ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά στηρίγματα του δικτύου είναι ο χρυσός.

Η Wagner έχει επεκτείνει την παρουσία της στο μεγαλύτερο χρυσωρυχείο της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, με την ετήσια αξία παραγωγής του να υπολογίζεται σε περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

Το δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι ο Πριγκόζιν συναντήθηκε τον Απρίλιο με κυβερνητικούς αξιωματούχους, προκειμένου να οργανώσει τη διοχέτευση του χρυσού στις διεθνείς αγορές.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υπήρξε συμφωνία για την έκδοση εγγράφων που θα παρουσίαζαν τον χρυσό ως κρατική περιουσία, ενώ φορτία φέρονται να έχουν μεταφερθεί τους τελευταίους μήνες προς τη Λευκορωσία.

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Όπλα, τραμαδόλη και καταγγελίες για εξαφανίσεις

Οι δραστηριότητες που αποδίδονται στο δίκτυο του Πάβελ Πριγκόζιν δεν σταματούν στην εξόρυξη πολύτιμων μετάλλων.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο 28χρονος έχει κληρονομήσει και το δίκτυο εμπορίας όπλων του πατέρα του, μέσω του οποίου φέρεται να προμηθεύονται οπλισμό ανταρτικές οργανώσεις στο Σουδάν και στη Λιβύη.

Παράλληλα, η Wagner φέρεται να ελέγχει σημαντικό μέρος της τοπικής αγοράς τραμαδόλης, ενός συνταγογραφούμενου οπιοειδούς αναλγητικού, ενώ έχει αναπτύξει δραστηριότητες και στην παραγωγή και εμπορία αλκοολούχων ποτών.

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Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η καταγγελία που περιλαμβάνεται στο δημοσίευμα για έμπορο τραμαδόλης στο Μπανγκί.

Ο άνδρας φέρεται να ξυλοκοπήθηκε από ενόπλους της Wagner όταν επιχείρησε να δραστηριοποιηθεί ανεξάρτητα από το δίκτυό της. Σύμφωνα με συγγενείς του, έκτοτε αγνοείται.

Οι καταγγελίες αυτές δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα και αποδίδονται στην έρευνα της αμερικανικής εφημερίδας.

«Η Wagner διολισθαίνει στο οργανωμένο έγκλημα»

Η ερευνήτρια Λου Όσμπορν, μιλώντας στη Wall Street Journal, περιέγραψε τη μεταμόρφωση της Wagner μετά τον θάνατο του ιδρυτή της.

«Η Wagner μετατράπηκε από μια ισχυρή ομάδα ειδικών δυνάμεων σε ένα αποκηρυγμένο δίκτυο που φαίνεται να διολισθαίνει στο οργανωμένο έγκλημα», ανέφερε.

Κατά την εκτίμησή της, ο Πάβελ Πριγκόζιν είτε έχει καταλήξει σε κάποια μορφή συμφωνίας με το Κρεμλίνο είτε έχει καταφέρει να πείσει τη ρωσική ηγεσία ότι η παρουσία του δεν αποτελεί απειλή για τα συμφέροντά της.

Οι σχέσεις με τη Μόσχα και η ρωσική επιρροή στην Αφρική

Παρά τις αλλαγές που ακολούθησαν τον θάνατο του Γεβγκένι Πριγκόζιν, το δίκτυο της Wagner εξακολουθεί να διατηρεί δεσμούς με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η οργάνωση συνεχίζει να χρηματοδοτεί ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκστρατείες προπαγάνδας υπέρ της Μόσχας, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ρωσικής επιρροής στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Η περίπτωση του Πάβελ Πριγκόζιν αναδεικνύει το πώς η κληρονομιά της Wagner φαίνεται να έχει εξελιχθεί σε ένα σύνθετο πλέγμα οικονομικών, στρατιωτικών και πολιτικών συμφερόντων.

Τρία χρόνια μετά τον θάνατο του ιδρυτή της, η οργάνωση εμφανίζεται να εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική οικονομική ισχύ στην Αφρική, με τον 28χρονο κληρονόμο της να βρίσκεται, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της.