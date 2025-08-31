Ένας άνδρας από τη νότια Κίνα ολοκλήρωσε μια πεζοπορία 800 χιλιομέτρων μαζί με τα δύο παιδιά του, θέλοντας –όπως είπε– να τους καλλιεργήσει ανθεκτικότητα και αποφασιστικότητα. Ο πατέρας, με το επώνυμο Γου, ξεκίνησε το ταξίδι στις 17 Ιουλίου από την περιοχή Μπαοάν στη Σεντζέν με τη δεκάχρονη κόρη του και τον οκτάχρονο γιο του.

Έπειτα από έναν μήνα πεζοπορίας, η οικογένεια έφτασε στην Τσανγκσά της επαρχίας Χουνάν, στις 17 Αυγούστου, σύμφωνα με το Jimu News που επικαλείται η South China Morning Post (SCMP).

Advertisement

Advertisement

«Δεν περίμενα ότι θα τα κατάφερναν μέχρι το τέλος. Νιώθω περήφανος και ανακουφισμένος», δήλωσε ο Γου.

Το κίνητρο πίσω από το ταξίδι

Ο Γου, ιδιοκτήτης σχολής οδήγησης στη Σεντζέν, εξήγησε ότι λόγω δουλειάς έχει λίγο χρόνο να περάσει με τα παιδιά του. Η ιδέα της πεζοπορίας του είχε έρθει πριν από δύο χρόνια, αλλά τότε τα παιδιά ήταν πολύ μικρά.

«Ήθελα να δυναμώσουν πνευματικά μέσα από αυτή την εμπειρία. Συχνά τα παρατούν εύκολα και αποφεύγουν τις δυσκολίες. Ήθελα να μάθουν να είναι επίμονα και να ολοκληρώνουν αυτό που ξεκινούν», είπε.

Η καθημερινή ρουτίνα

Ο πατέρας κουβαλούσε ένα σακίδιο 10 κιλών, ενώ τα παιδιά από 5 κιλά το καθένα. Η οικογένεια διένυε τουλάχιστον 23 χιλιόμετρα την ημέρα. Όταν τα παιδιά κουράζονταν, ο Γου τα παρακινούσε λέγοντάς τους ότι είναι «πιο δυνατά από τον μπαμπά τους».

Παρότι τα παιδιά απέφυγαν τραυματισμούς, ο ίδιος υπέστη φουσκάλες. Για να τους διδάξει υπευθυνότητα, όρισε και όριο ημερήσιων εξόδων: κάθε υπέρβαση έπρεπε να καλυφθεί από το χαρτζιλίκι τους.

Η υποδοχή και οι αλλαγές

Στις 17 Αυγούστου, λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα, οι τρεις τους έφτασαν στον σιδηροδρομικό σταθμό Changsha South, όπου τους περίμενε η σύζυγος του Γου, Γουάνγκ.

Advertisement

«Στην αρχή δεν συμφωνούσα με το σχέδιο. Ο καιρός ήταν καυτός και υπήρχαν θέματα ασφάλειας. Αλλά τελικά και οι τρεις ήθελαν να το κάνουν, οπότε αναγκάστηκα να δεχτώ. Ανησυχούσα κάθε μέρα», είπε.

Παρόλα αυτά, παραδέχτηκε ότι το ταξίδι είχε θετικό αντίκτυπο: «Η κόρη μου δεν είναι πια τόσο ιδιότροπη και ο γιος μου δείχνει πιο ανεξάρτητος. Ελπίζω η εμπειρία αυτή να βοηθήσει την εξέλιξή τους».

Πηγή: Scmp

Advertisement