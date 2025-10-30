Τις προσπάθειές της για υπεράσπιση της στρατηγικής σημασίας πόλης του Ποκρόφσκ εντείνει η Ουκρανία, επιχειρώντας να ασφαλίσει οδούς ανεφοδιασμού και εκκένωσης και παράλληλα να εξουδετερώσει τις ρωσικές μονάδες πεζικού που διεισδύουν στην πόλη, ανέφερε ο επικεφαλής του ουκρανικού στρατού.

Οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν με βραδείς ρυθμούς προς το Ποκρόφσκ, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, εδώ και πάνω από έναν χρόνο. Η κατάληψη του Ποκρόφσκ θα επέτρεπε περαιτέρω προελάσεις στο Ντονέτσκ, το οποίο η Ρωσία προσπαθεί να καταλάβει πλήρως, και το γειτονικό Ντνιπροπετρόφσκ, όπως είπε ο Ολεξάντρ Κοβαλένκο, Ουκρανός στρατιωτικός αναλυτής.

Ο επικεφαλής του ουκρανικού στρατού, Ολεξάντρ Σίρσκι, επισκέφθηκε τις ουκρανικές μονάδες στην περιοχή, καθώς η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της. «Το εχθρικό πεζικό, αποφεύγοντας τη μάχη, συγκεντρώνεται σε αστικές περιοχές και αλλάζει θέσεις, οπότε ο κύριος στόχος μας είναι να τους βρούμε και να τους καταστρέψουμε» ανέφερε μέσω Telegram ο Σίρσκι, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία κάνει κινήσεις για να «ενισχύσει τη σταθερότητα των αμυνών» στην πόλη και να προστατέψει τις οδούς ανεφοδιασμού και εκκένωσης.

Πάνω από 1.200 άτομα βρίσκονται ακόμα στο Ποκρόφσκ, σύμφωνα με την τοπική αυτοδιοίκηση, που κατηγορεί τη Ρωσία πως στοχεύει ευθέως αμάχους. Η πόλη είχε πληθυσμό 60.000 κατοίκων πριν την εισβολή του 2022.

Η κατάληψη του Ποκρόφσκ είναι σημαντική για τη Μόσχα, τόσο από τακτικής άποψης, όσο και σε επίπεδο γοήτρου, ανέφερε στο Reuters ο Κοβαλένκο. Από τότε που κατέλαβαν την Αβντίβκα τον χειμώνα του 2024, οι δυνάμεις της Μόσχας δεν έχουν καταλάβει κάποιο μεγάλο αστικό κέντρο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε την Πέμπτη πως οι δυνάμεις του συνέχιζαν να χτυπούν περικυκλωμένες ουκρανικές μονάδες, για τις οποίες είπε πως αρνούνταν να παραδοθούν, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό. Ο Σίρκσι διέψευσε τους ισχυρισμούς της Μόσχας περί παγιδευμένων ουκρανικών δυνάμεων. Σύμφωνα με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, τουλάχιστον 200 Ρώσοι στρατιώτες έχουν μπει στην πόλη. Κατά τον Κοβαλένκο, οι Ρώσοι στέλνουν ασταμάτητα ομάδες των 3-4 στρατιωτών.

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να αρχίσουν ξανά τις δοκιμές πυρηνικών όπλων μετά από 33 χρόνια, σε κάτι που εκλαμβάνεται ως μήνυμα προς την Κίνα και τη Ρωσία. Ο Τραμπ έκανε την αιφνιδιαστική ανακοίνωση πριν πάει να συναντήσει τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Ο ίδιος είπε πως είχε δώσει οδηγία στο Πεντάγωνο να δοκιμάζει το αμερικανικό πυρηνικό οπλοστάσιο σε «ίση βάση» με τις άλλες πυρηνικές δυνάμεις.

«Λόγω των προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών, έδωσα οδηγία στο υπουργείο Πολέμου να αρχίσει να δοκιμάζει τα πυρηνικά μας όπλα σε ίση βάση. Αυτή η διαδικασία θα αρχίσει άμεσα» ανέφερε ο Τραμπ. «Η Ρωσία είναι δεύτερη και η Κίνα είναι τρίτη με απόσταση, μα θα έχει φτάσει μέσα σε πέντε χρόνια» πρόσθεσε.

Η Κίνα έχει ενισχύσει σημαντικά το πυρηνικό της οπλοστάσιο τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δοκίμασε δύο νέα όπλα με πυρηνική προώθηση τις τελευταίες ημέρες.

Είναι ασαφές αν ο Τραμπ αναφερόταν σε δοκιμές με πυρηνικές εκρήξεις ή δοκιμές πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικά όπλα.

Η Ρωσία, που δοκίμασε έναν πυρηνοκίνητο πύραυλο cruise στις 21 Οκτωβρίου, πραγματοποίησε ασκήσεις πυρηνικής ετοιμότητας στις 22 Οκτωβρίου και δοκίμασε μια νέα πυρηνοκίνητη αυτόνομη τορπίλη στις 28 του μήνα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε πως «ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε στη δήλωσή του πως άλλες χώρες εμπλέκονται σε δοκιμές πυρηνικών όπλων. Μέχρι τώρα δεν ξέραμε πως κάνει κάποιος δοκιμές».

Με πληροφορίες από Reuters