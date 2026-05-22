Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει να επισκεφθεί ρωσική περιφέρεια εδώ και 196 ημέρες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη περίοδο αποχής από εσωτερικά ταξίδια των τελευταίων ετών — ακόμη μεγαλύτερη και από εκείνη της πανδημίας του κορωνοϊού. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια αισθητή αλλαγή στη δημόσια παρουσία του Ρώσου προέδρου, καθώς στο παρελθόν οι περιοδείες του στην επαρχία αποτελούσαν συχνό φαινόμενο.

Από τον Νοέμβριο του 2025 και μετά, όλες οι δημόσιες εμφανίσεις του περιορίζονται στη Μόσχα, την ευρύτερη περιφέρεια της ρωσικής πρωτεύουσας και την Αγία Πετρούπολη. Δημοσιεύματα και αναλύσεις συνδέουν τη διακοπή των ταξιδιών με τις αυξημένες ανησυχίες για την ασφάλειά του, μετά από φερόμενες ουκρανικές επιθέσεις με drones αλλά και φόβους για πιθανή εσωτερική αποσταθεροποίηση.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται ρωσικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι μετακινήσεις του Πούτιν πραγματοποιούνται πλέον υπό εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ αρκετές από τις δημόσιες παρεμβάσεις του θεωρούνται έντονα ελεγχόμενες ή ακόμη και προηχογραφημένες.

Η αποχή των 196 ημερών αποτελεί νέο ρεκόρ. Όπως αναφέρει το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Agentstvo, το προηγούμενο μεγαλύτερο διάστημα χωρίς ταξίδι στην περιφέρεια είχε καταγραφεί το 2020, κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, και είχε φτάσει τις 132 ημέρες. Πριν από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, αντίστοιχα διαστήματα σπάνια ξεπερνούσαν τις 45 ημέρες.

Το τελευταίο ταξίδι του εκτός των περιοχών που συνδέονται με τη Μόσχα ήταν μια μονοήμερη επίσκεψη στη Σαμάρα στις 6 Νοεμβρίου 2025. Έκτοτε, όλες οι δραστηριότητές του περιορίζονται σε ελεγχόμενους χώρους στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη.

Ανάμεσα στις πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις του περιλαμβάνονται μια χριστουγεννιάτικη λειτουργία σε εγκαταστάσεις ειδικών δυνάμεων, συναντήσεις με φοιτητές στο Ντολγκοπρούντι — πόλη της περιφέρειας Μόσχας — καθώς και τελετή κατάθεσης στεφάνου στην Αγία Πετρούπολη χωρίς παρουσία κοινού.

Η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας ακολούθησε αναφορές περί ουκρανικής απόπειρας επίθεσης στην κατοικία του Πούτιν στο Βαλντάι στα τέλη του 2025. Το περιστατικό αναγνωρίστηκε από τις ρωσικές αρχές, ωστόσο αμφισβητήθηκε από διεθνείς παρατηρητές και Ουκρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι κατηγόρησαν το Κρεμλίνο ότι χρησιμοποιεί τέτοιους ισχυρισμούς για πολιτικούς και επικοινωνιακούς λόγους.

Παράλληλα, ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, εκτιμούν ότι ο Ρώσος πρόεδρος λειτουργεί πλέον υπό πρωτοφανείς συνθήκες προστασίας, φοβούμενος όχι μόνο επιθέσεις με drones αλλά και το ενδεχόμενο εσωτερικής αστάθειας.