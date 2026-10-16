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Ο έμπειρος διπλωμάτης καριέρας διαδέχεται την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έχοντας προηγουμένως υπηρετήσει ως αναπληρωτής επικεφαλής της αποστολής στην Ελλάδα.

Ο νέος επιτετραμμένος θα ηγηθεί των προσπαθειών για την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας.

Οι προτεραιότητες της αμερικανικής πλευράς περιλαμβάνουν την αμυντική συνεργασία, την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων.

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Νέο επικεφαλής της Διπλωματικής Αποστολής των ΗΠΑ στην Ελλάδα έχει η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, μετά την παραίτηση της πρέσβειρας Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, ο Τζος Χακ (Josh Huck) ανέλαβε επισήμως καθήκοντα επιτετραμμένου.

Ο Χακ είναι μόνιμο στέλεχος της Διπλωματικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ με τον βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουργού. Μέχρι σήμερα υπηρετούσε ως αναπληρωτής επικεφαλής αποστολής στην πρεσβεία της Αθήνας, γεγονός που εξασφαλίζει τη συνέχεια στη λειτουργία της αποστολής. Στη νέα του θέση θα ηγηθεί των προσπαθειών για την προώθηση των αμερικανικών προτεραιοτήτων και την περαιτέρω ενίσχυση της μακροχρόνιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΗΠΑ–Ελλάδας.

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Η αμερικανική πλευρά τονίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στη στενή συνεργασία με την Αθήνα, με άξονες τη διεύρυνση της αμυντικής και της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας, την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας, την προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων, καθώς και την υπεράσπιση κοινών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής.

Το προφίλ του νέου επιτετραμμένου

Ο Χακ διαθέτει εκτενή εμπειρία σε ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα. Πριν από την άφιξή του στην Αθήνα διετέλεσε αναπληρωτής βοηθός υπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα την πολιτική για τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο, καθώς και διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης, που καλύπτει Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία και Μάλτα.

Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει υπηρετήσει στη Σαγκάη, το Τόκιο, τη Σόφια, τη Ρανγκούν, την Ταϊπέι και το Χονγκ Κονγκ, ενώ έχει καταλάβει και σειρά ανώτερων θέσεων στο State Department στην Ουάσιγκτον.

Είναι κάτοχος πτυχίου από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, μεταπτυχιακού τίτλου από το International University of Japan και πιστοποιητικού από τη Σχολή Προηγμένων Διεθνών Σπουδών (SAIS) του Johns Hopkins στη Μπολόνια της Ιταλίας.

Ο Επιτετραμμένος Τζος Χακ αναλαμβάνει την ηγεσία της Διπλωματικής Αποστολής των Η.Π.Α. στην Ελλάδα

Η επίσημη ανακοίνωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ

Την Πέμπτη 15 Οκτωβριου, 2026 ο Josh Huck ανέλαβε επισήμως καθήκοντα Επιτετραμμένου α.α., της Διπλωματικής Αποστολής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

Μόνιμο στέλεχος της Διπλωματικής Υπηρεσίας των Η.Π.Α με το βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουργού, ο Επιτετραμμένος Huck υπηρέτησε προηγουμένως ως Αναπληρωτής Επικεφαλής Αποστολής στην Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Αθήνα. Με τη νέα του ιδιότητα, θα ηγηθεί των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Αποστολής για την προώθηση των προτεραιοτήτων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της μακροχρόνιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σταθερά προσηλωμένες στη στενή τους συνεργασία με την Ελλάδα, μεταξύ άλλων μέσω της διεύρυνσης της αμυντικής συνεργασίας και της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας, της ενίσχυσης της περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας, της προώθησης του εμπορίου και των επενδύσεων, καθώς και της προώθησης κοινών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής. Σχετικά με τον Επιτετραμμένο Josh Huck

Ο Josh Huck είναι διπλωμάτης καριέρας των Ηνωμένων Πολιτειών με εκτενή εμπειρία σε ευρωπαϊκές και διεθνείς υποθέσεις. Πριν από την άφιξή του στην Αθήνα, διετέλεσε Αναπληρωτής Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών, με αρμοδιότητα την πολιτική για τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο, καθώς και Διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης, με αρμοδιότητα για την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και τη Μάλτα.

Κατά τη διάρκεια της διπλωματικής του σταδιοδρομίας, έχει υπηρετήσει στη Σαγκάη, το Τόκιο, τη Σόφια, τη Ρανγκούν, την Ταϊπέι και το Χονγκ Κονγκ, καθώς και σε σειρά ανώτερων θέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών των Η.Π.Α. στην Ουάσιγκτον.Είναι κάτοχος πτυχίου από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, μεταπτυχιακού τίτλου από το International University of Japan και πιστοποιητικού από το Johns Hopkins School of Advanced International Studies στη Μπολόνια της Ιταλίας.