Τρεις δεκαετίες μετά το σκάνδαλο που συγκλόνισε το Μονακό και απασχόλησε τα διεθνή ταμπλόιντ, ο Ντανιέλ Ντικριέ, πρώην σύζυγος της πριγκίπισσας Στεφανί, ισχυρίζεται πως υπήρξε θύμα μιας καλά οργανωμένης παγίδας. Σε συνέντευξή του σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό της RAI, αποκάλυψε ότι το περιστατικό με τη «Μις Γυμνά Στήθη του Βελγίου», Μιριέλ Μολ-Χουτέμαν – γνωστή ως «Φιλί» –, ήταν στημένο και πως τον είχαν ναρκώσει με άγνωστες ουσίες προκειμένου να τον φωτογραφίσουν σε ερωτικές περιπτύξεις.

Όπως αφηγείται, η γνωριμία του με τη Μολ-Χουτέμαν έγινε μέσω ενός φίλου του, συναθλητή στους αγώνες ταχύτητας, ο οποίος του ζήτησε να προσέχει τη σύντροφό του όσο εκείνος έλειπε. Για να αποφύγει οποιαδήποτε παρεξήγηση, ο Ντικριέ κάλεσε μαζί του κι έναν φίλο. Όμως, όταν έφτασαν στη νότια Γαλλία, τους προσφέρθηκε κρασί το οποίο, όπως υποστηρίζει, περιείχε ουσίες που τους έκαναν να χάσουν τον έλεγχο. Εκείνη τη στιγμή, ένας παπαράτσι, σε συνεργασία με τη «Φιλί», τράβηξε τις επίμαχες φωτογραφίες που λίγο αργότερα θα γίνονταν πρωτοσέλιδα.

Το ίδιο βράδυ, ο Ντικριέ δέχθηκε ένα απειλητικό τηλεφώνημα: «Διασκέδαζες πολύ. Τώρα είσαι νεκρός». Αμέσως ενημέρωσε τη Στεφανί, η οποία – όπως θυμάται – ξέσπασε σε κλάματα. Παρά τις προσπάθειές του να εμποδίσει τη δημοσίευση, οι φωτογραφίες κυκλοφόρησαν στα ιταλικά περιοδικά Evatremila και Gente, προκαλώντας τεράστιο σκάνδαλο. Ο Ντικριέ εγκατέλειψε το Μονακό και κατέφυγε στο Μαρόκο, ενώ ο γάμος τους διαλύθηκε λίγο αργότερα.

Το 2000, μετά από μήνυση που υπέβαλε, η γαλλική δικαιοσύνη αναγνώρισε ότι η υπόθεση ήταν σκηνοθετημένη. Η Μολ-Χουτέμαν κρίθηκε ένοχη για παραβίαση των νόμων περί ιδιωτικής ζωής, καθώς αποκαλύφθηκε ότι η «ερωτική συνεύρεση» είχε γίνει μπροστά στον φωτογράφο Στεφάν ντε Λιζέσκι και τον βοηθό του Υβ Χουγκεβίς. «Ήθελα η δικαιοσύνη να πει: ναι, έπεσες σε παγίδα. Δεν ήθελα τα παιδιά μου να πιστεύουν ότι ο πατέρας τους απάτησε τη μητέρα τους», δήλωσε ο Ντικριέ, αναφερόμενος στον Λουί και την Πολίν, τα δύο παιδιά που απέκτησε με τη Στεφανί.

Η σχέση τους είχε ξεκινήσει το 1991, όταν εκείνος εργαζόταν ως σωματοφύλακάς της. Παρά τις αντιρρήσεις του πρίγκιπα Ρενιέ, παντρεύτηκαν το 1995, όμως ο γάμος κράτησε μόλις 14 μήνες. Σήμερα, ο Ντικριέ έχει ξαναπαντρευτεί και έχει αποκτήσει μία κόρη, ενώ η ιστορία του εξακολουθεί να θυμίζει τα σκοτεινά παρασκήνια πίσω από τη λάμψη των βασιλικών οικογενειών.

Πηγή: Daily Mail