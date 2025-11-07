Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν προειδοποίησε ότι Τεχεράνη ενδέχεται να αντιμετωπίσει σοβαρή έλλειψη νερού σε τέτοιο βαθμό που ίσως χρειαστεί να εκκενωθεί αν δεν βρέξει σύντομα.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Σαναντάτζ, στο δυτικό Ιράν, την Πέμπτη, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει έναν συνδυασμό οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών κρίσεων.

Ανέφερε ότι οι υψηλές τιμές και ο πληθωρισμός είναι αποτέλεσμα τόσο των αποτυχιών της εγχώριας πολιτικής όσο και των διεθνών κυρώσεων, σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Itimad.

«Οι υψηλές τιμές και ο πληθωρισμός είναι ευθύνη τόσο του κοινοβουλίου όσο και της κυβέρνησης. Γίνονται προσπάθειες, αλλά οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι σημαίνουν ότι τα έργα παραμένουν ημιτελή», δήλωσε.

Αναφερόμενος στη λειψυδρία που προκάλεσε η ξηρασία, ο Πεζεσκιάν προειδοποίησε ότι το Ιράν αντιμετωπίζει σοβαρές φυσικές προκλήσεις, όπως τη μείωση των βροχοπτώσεων και των υδάτινων πόρων.

«Αν δεν βρέξει, θα πρέπει να αρχίσουμε να περιορίζουμε την παροχή νερού στην Τεχεράνη τον επόμενο μήνα. Αν η ξηρασία συνεχιστεί, θα εξαντληθεί το νερό και θα αναγκαστούμε να εκκενώσουμε την πόλη».

The main source of drinking water for residents of the Iranian capital Tehran is at risk of running dry within two weeks, according to state media, due to a historic drought plaguing the country https://t.co/SQmKRpkwzy pic.twitter.com/MTOxfuv1QY — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 2, 2025

Αποθέματα πόσιμο νερού για δύο εβδομάδες

Ο Ιρανός πρόεδρος τόνισε την επείγουσα ανάγκη για καλύτερη διαχείριση και διατήρηση των υδάτινων και ενεργειακών πόρων, περιγράφοντας την κατάσταση στην Τεχεράνη ως «ανησυχητική».

Η παροχή νερού της Τεχεράνης εξαρτάται από πέντε κύρια φράγματα, τα Lar, Mamlu, Amir Kabir, Taleqan και Latyan, με το Amir Kabir να είναι το μεγαλύτερο. Ωστόσο, το Ιράν έχει υποστεί απότομη μείωση των βροχοπτώσεων τα τελευταία πέντε χρόνια, και τα μετεωρολογικά δεδομένα δείχνουν ότι οι βροχοπτώσεις στην Τεχεράνη φέτος είναι περίπου 40% κάτω από τους εποχιακούς μέσους όρους.

Η έλλειψη βροχοπτώσεων, ιδίως την άνοιξη και το καλοκαίρι, έχει προκαλέσει δραστική μείωση των επιπέδων των δεξαμενών, επηρεάζοντας τόσο τα επιφανειακά όσο και τα υπόγεια αποθέματα νερού.

Η Αρχή Υδάτων της Τεχεράνης προειδοποίησε στις 20 Ιουλίου ότι οι δεξαμενές που τροφοδοτούν την πρωτεύουσα είχαν φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο τους σε ένα αιώνα λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας.

Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών έχουν ήδη εφαρμοστεί διακοπές στην παροχή νερού. Στις 3 Νοεμβρίου, ο Behzad Parsa, επικεφαλής της Αρχής Υδάτων της Τεχεράνης, δήλωσε ότι τα αποθέματα των φραγμάτων θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν την πόλη μόνο για δύο ακόμη εβδομάδες, εάν οι συνθήκες ξηρασίας συνεχιστούν.

Ο Πεζεσκιάν είχε προειδοποιήσει προηγουμένως, στις 23 Ιουλίου, ότι εάν η κρίση συνεχιζόταν με τον τρέχοντα ρυθμό χωρίς την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων, η παροχή νερού στο κοινό θα γινόταν σύντομα αδύνατη.

