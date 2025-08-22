«Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να επιτεθείς στη χώρα του εισβολέα» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, η οποία εκλαμβάνεται ως προειδοποιητικό απέναντι στη Ρωσία.

«Είναι σαν να έχεις μια μεγάλη ομάδα στα σπορ που έχει φανταστική άμυνα, μα δεν της επιτρέπεται να παίξει επίθεση. Δεν υπάρχει πιθανότητα να κερδίσει! Έτσι είναι με την Ουκρανία και τη Ρωσία. Ο διεφθαρμένος και εντελώς ανίκανος Τζο Μπάιντεν δεν άφηνε την Ουκρανία να αντεπιτεθεί, μόνο να αμυνθεί. Πώς πήγε αυτό; Ανεξαρτήτως, αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε γίνει αν ήμουν πρόεδρος- ΚΑΜΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ. Έρχονται ενδιαφέροντες καιροί!!!» έγραψε σχετικά- ενώ ανέβασε και φωτογραφία με τον ίδιο να ακουμπά με το δάχτυλό του τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν στο στήθος, παραθέτοντας και αντίστοιχη φωτό του Ψυχρού Πολέμου με τον Ρίτσαρντ Νίξον να ακουμπά με το δάχτυλό του τον Σοβιετικό ηγέτη Νικίτα Χρουστσόφ.

Ο Πούτιν απαιτεί η Ουκρανία να του παραδώσει το Ντονμπάς- κάτι που ο ρωσικός στρατός δεν έχει καταφέρει να επιτύχει κατά τη διάρκεια του πολέμου- να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες περί ένταξης στο ΝΑΤΟ, να παραμείνει ουδέτερη και να μην δεχτεί δυτικά στρατεύματα στο έδαφός της, ανέφεραν στο Reuters τρεις πηγές καλά πληροφορημένες σχετικά με τις επιδιώξεις του Κρεμλίνου. Υπενθυμίζεται πως ο Ρώσος πρόεδρος συνάντησε τον Τραμπ στην Αλάσκα την Παρασκευή στην πρώτη σύνοδο ΗΠΑ- Ρωσίας εδώ και πάνω από 4 χρόνια, με τους δύο ηγέτες να περνούν τρεις ώρες συζητώντας για έναν ενδεχόμενο συμβιβασμό σχετικά με τον πόλεμο της Ουκρανίας. Ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι η συνάντηση θα άνοιγε τον δρόμο για την ειρήνη στην Ουκρανία, ωστόσο κανένας από τους δύο ηγέτες δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι συζητήθηκε.

Πρακτικά, όπως ανέφεραν ρωσικές πηγές, ο Ρώσος πρόεδρος απαιτεί απόσυρση του ουκρανικού στρατού από τα τμήματα του Ντονμπάς που ελέγχει ακόμα, με τη Μόσχα να παρέχει ως αντάλλαγμα το «πάγωμα» του μετώπου στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα (που δεν υπάγονται στο Ντονμπάς). Σημειώνεται πως η Ρωσία εμφανίζεται να ελέγχει περίπου το 88% του Ντονμπάς και το 73% της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ΗΠΑ και open source δεδομένα.

Ο Πούτιν επιμένει επίσης στις προηγούμενες απαιτήσεις του να μην μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ και για νομικά δεσμευτική εγγύηση από τη Συμμαχία πως δεν θα επεκταθεί περαιτέρω προς τα ανατολικά- καθώς και για όρια στον ουκρανικό στρατό και μη ανάπτυξη δυτικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι έχει επανειλημμένα απορρίψει την ιδέα της απόσυρσης των ουκρανικών δυνάμεων από εδάφη που ελέγχει στο πλαίσιο μιας συμφωνίας και έχει τονίσει ότι το Ντονμπάς αποτελεί οχυρό απέναντι σε περαιτέρω ρωσικές επιθέσεις βαθύτερα στην Ουκρανία.

