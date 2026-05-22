Ένα κομμάτι της Κόλασης είναι προς πώληση — αναφερόμαστε στην κωμόπολη Hell στο Μίσιγκαν.

Πρόκειται γι ένα από τα πιο ασυνήθιστα και πολυσυζητημένα τουριστικά αξιοθέατα των Ηνωμένων Πολιτειών η οποία αναζητά νέο ιδιοκτήτη. Η μικρή κωμόπολη Hell, στο Μίσιγκαν, γνωστή για τη σατιρική και «διαβολική» της αισθητική, διατίθεται προς πώληση έναντι 625.000 δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 538.000 ευρώ.

Advertisement

Advertisement

Η έκταση της ιδιοκτησίας φτάνει τα επτά στρέμματα και περιλαμβάνει μια σειρά από θεματικές επιχειρήσεις και αξιοθέατα, όπως το παγωτατζίδικο «The Crematory», γήπεδο μίνι γκολφ εμπνευσμένο από τον διάβολο και ένα ιδιαίτερο παρεκκλήσι γάμων που προσελκύει επισκέπτες από κάθε γωνιά των ΗΠΑ. Ο σημερινός ιδιοκτήτης, ο 80χρονος Τζον Κολόουν, αποφάσισε να αποσυρθεί έπειτα από περισσότερα από 25 χρόνια δραστηριότητας στην περιοχή.

Ο Κολόουν διαχειρίζεται το Hell από το 1998, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μετατροπή του σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό για όσους αναζητούν μια διαφορετική εμπειρία. Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα αξιοθέατα κατέχει το παρεκκλήσι γάμων, το οποίο έχει γίνει γνωστό για το χιουμοριστικό του ύφος. Στην επίσημη ιστοσελίδα της περιοχής αναφέρεται χαρακτηριστικά πως «ένας γάμος που ξεκινά στην Κόλαση δεν μπορεί παρά να πηγαίνει μόνο προς τα πάνω».

Η ιστορία της μικρής κωμόπολης ξεκινά το 1838, ενώ η ονομασία «Hell» καθιερώθηκε επίσημα λίγα χρόνια αργότερα. Παρά το όνομά της, η περιοχή προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, ιδιαίτερα τον χειμώνα, όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν κάτω από το μηδέν και η φράση «πάγωσε η Κόλαση» αποκτά κυριολεκτική σημασία.

Στην περιοχή λειτουργεί επίσης το γνωστό Hell Saloon, ένας χώρος εστίασης και ζωντανής μουσικής που φιλοξενεί εκδηλώσεις και συναυλίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγγελίας πώλησης, η επιχείρηση εμφανίζεται κερδοφόρα, καθώς το 2024 σημείωσε ακαθάριστα έσοδα ύψους 327.000 δολαρίων. Το Hell βρίσκεται περίπου 20 μίλια βορειοδυτικά του Αν Άρμπορ, μιας από τις σημαντικότερες πόλεις του Μίσιγκαν.

Ο επίσημος τουριστικός ιστότοπος της πολιτείας περιγράφει το Hell ως «έναν εκκεντρικό προορισμό με διαβολικό χιούμορ και παιχνιδιάρικη ατμόσφαιρα», προσελκύοντας ταξιδιώτες που θέλουν να μπορούν να πουν ότι… «πήγαν στην Κόλαση και επέστρεψαν».