Η αμερικανική βιοτεχνολογική εταιρεία Atlas Data Storage ανακοίνωσε την ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων σε συνθετικό DNA, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, μπορεί να αποθηκεύει έως και 1.000 φορές περισσότερα δεδομένα σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα μαγνητικής τεχνολογίας.

Το νέο προϊόν, με την ονομασία Atlas Eon 100, φιλοδοξεί να αποτελέσει μια λύση μακροχρόνιας διατήρησης για τα «αναπλήρωτα αρχεία» της ανθρωπότητας, με διάρκεια ζωής χιλιάδων ετών. Σε αυτά περιλαμβάνονται οικογενειακές φωτογραφίες, επιστημονικά δεδομένα, εταιρικά αρχεία, πολιτιστικά τεκμήρια, καθώς και βασικές εκδόσεις ψηφιακών έργων τέχνης, ταινιών, χειρογράφων και μουσικής.

«Πρόκειται για το αποκορύφωμα περισσότερων από δέκα ετών ανάπτυξης και καινοτομίας σε πολλούς επιστημονικούς τομείς», δήλωσε ο ιδρυτής της εταιρείας, Μπιλ Μπανγιάι. Όπως σημείωσε, η Atlas στοχεύει στην παροχή νέων λύσεων για μακροχρόνια αρχειοθέτηση, διατήρηση δεδομένων που χρησιμοποιούνται από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς και περιεχομένου υψηλής αξίας.

Στη βάση της, η ψηφιακή πληροφορία αποτελείται από ακολουθίες δυαδικού κώδικα (0 και 1). Αντίστοιχα, το DNA αποτελείται από τέσσερις χημικές βάσεις – αδενίνη, κυτοσίνη, γουανίνη και θυμίνη. Η αποθήκευση δεδομένων σε DNA επιτυγχάνεται μέσω της αντιστοίχισης του δυαδικού κώδικα σε αυτές τις βάσεις. Για παράδειγμα, η αδενίνη μπορεί να αντιστοιχεί στο 00, η κυτοσίνη στο 01, η γουανίνη στο 10 και η θυμίνη στο 11. Στη συνέχεια, συντίθεται τεχνητό DNA με τις βάσεις τοποθετημένες στη σωστή σειρά.

Στην περίπτωση του Atlas Eon 100, το DNA αφυδατώνεται και αποθηκεύεται σε μορφή σκόνης μέσα σε ενισχυμένες χαλύβδινες κάψουλες ύψους 1,8 εκατοστών. Η ενυδάτωση γίνεται μόνο όταν απαιτείται η αλληλούχηση και η μετατροπή των βάσεων πίσω σε ψηφιακά δεδομένα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ένα μόλις λίτρο διαλύματος DNA μπορεί να αποθηκεύσει έως 60 petabyte δεδομένων – ποσότητα που ισοδυναμεί με περίπου 10 δισεκατομμύρια τραγούδια ή 12 εκατομμύρια ταινίες υψηλής ευκρίνειας. Για την αποθήκευση αντίστοιχου όγκου δεδομένων θα απαιτούνταν περίπου 25.000 χιλιόμετρα μαγνητικής ταινίας LTO-10. Παράλληλα, το DNA θεωρείται εξαιρετικά σταθερό μέσο, καθώς μπορεί να διατηρηθεί για αιώνες, σε αντίθεση με τις μαγνητικές ταινίες, τους σκληρούς δίσκους ή τα οπτικά μέσα, τα οποία υποβαθμίζονται μέσα σε λίγα χρόνια.

Η Atlas υποστηρίζει επίσης ότι η αποθήκευση DNA διευκολύνει τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, καθώς μέσω ενζύμων μπορούν να παραχθούν δισεκατομμύρια αντίγραφα μιας αλυσίδας DNA σε λίγες ώρες. Ωστόσο, η τεχνολογία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους και του χρόνου που απαιτείται για τη σύνθεση και την αλληλούχηση του DNA.

Παρά τις επιφυλάξεις ειδικών και τις αμφιβολίες για την εμπορική βιωσιμότητα, η Atlas Data Storage παρουσιάζει την αποθήκευση δεδομένων σε DNA ως μια πιθανή απάντηση στην εκρηκτική αύξηση των ψηφιακών δεδομένων, ιδιαίτερα στην εποχή της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτερα ακόμη και από τον νόμο του Moore.

Με πληροφορίες από livescience.com