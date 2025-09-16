Η Ρωσία και η Λευκορωσία έκαναν «πρόβα» χρήσης ρωσικών τακτικών πυρηνικών όπλων στο πλαίσιο κοινών στρατιωτικών γυμνασίων, δήλωσε την Τρίτη ο Λευκορώσος πρόεδρος, Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Κρατικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι οι ασκήσεις περιελάμβαναν επίσης των ρωσικό πύραυλο Oreshnik, που δοκιμάστηκε πέρυσι στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Η Ρωσία και η Λευκορωσία ολοκληρώνουν πέντε ημέρες ασκήσεων υπό την κωδική ονομασία Zapad (Δύση) σε μια επίδειξη ισχύος που, όπως υποστηρίζουν, έχει σκοπό να δοκιμάσει τον βαθμό ετοιμότητά τους, μα έχει προκαλέσει ανησυχία σε κάποιες γειτονικές χώρες, δεδομένου του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι ασκήσεις, για τις οποίες δυτικοί στρατιωτικοί αναλυτές λένε πως έχουν σκοπό να εκφοβίσουν την Ευρώπη, λαμβάνουν χώρα λίγες ημέρες από δυνάμεις της Πολωνίας και του ΝΑΤΟ είπαν ότι κατέρριψαν ρωσικά drones τα οποία εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο. Η Βαρσοβία έκλεισε προσωρινά τα σύνορά της με τη Λευκορωσία.

Η Λευκορωσία, στενός σύμμαχος της Ρωσίας που συνορεύει με την Ουκρανία και τη Ρωσία, καθώς με την Πολωνία, τη Λιθουανία και τη Λετονία (μέλη του ΝΑΤΟ), φιλοξενεί ρωσικά τακτικά πυρηνικά όπλα, τον έλεγχο των οποίων διατηρεί η Μόσχα. Το Μινσκ, από πλευράς του, επαναλειτουργεί και ανακαινίζει εγκαταστάσεις της σοβιετικής περιόδου.

Σύμφωνα με το λευκορωσικό Belta, ήταν φυσικό να περιλαμβάνονται ρωσικά τακτικά πυρηνικά όπλα στο πλαίσιο της άσκησης Zapad. «Εξασκούμαστε στα πάντα…Το ξέρουν (η Δύση) και αυτοί, δεν το κρύβουμε. Από πυρά συμβατικών ελαφρών όπλων μέχρι πυρηνικές κεφαλές. Και πάλι, πρέπει να είμαστε ικανοί για όλα αυτά. Αλλιώς γιατί να είναι σε λευκορωσικό έδαφος;» δήλωσε, όπως αναφέρθηκε- προσθέτοντας πως «δεν σχεδιάζουμε να απειλήσουμε κανέναν».

Το λευκορωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε πως η χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων «προβαρόταν» μαζί με την ανάπτυξη του ρωσικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς Oreshnik που η Μόσχα εξαπέλυσε εναντίον της Ουκρανίας πέρυσι, στις 21 Νοεμβρίου.

Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν είχε πει πέρυσι ότι η Ρωσία θα μπορούσε να παρατάξει/ αναπτύξει Oreshnik, για τους οποίους ισχυρίστηκε πως δεν μπορούν να αναχαιτιστούν, στην επικράτεια της Λευκορωσίας στο δεύτερο ήμισυ του 2025.

Ο Λουκασένκο, που έχει τακτικές συνομιλίες με τον Πούτιν, επέτρεψε στη Μόσχα να χρησιμοποιήσει την επικράτειά της για να εισβάλει στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, μα δεν έστειλε δικά της στρατεύματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αρχίσει να καλλιεργεί στενότερες σχέσεις με τον Λουκασένκο, που για πολύ καιρό η Δύση αντιμετώπιζε ως παρία, και χαλάρωσε κάποιες κυρώσεις στη Λευκορωσία την προηγούμενη εβδομάδα, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 52 κρατουμένων, περιλαμβανομένων πολιτικών αντιπάλων του Λουκασένκο. Επίσης, ως ένδειξη της βελτίωσης των σχέσεων, Αμερικανοί στρατιωτικοί ήταν παρόντες ως παρατηρητές σε τμήμα της άσκησης Zapad στη Λευκορωσία τη Δευτέρα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είπε την Τρίτη πως βομβαρδιστικά Tu-160, ικανά να φέρουν πυρηνικά όπλα, είχαν κάνει ασκήσεις εκτόξευσης πυραύλων cruise στη Θάλασσα του Μπάρεντς, βόρεια των σκανδιναβικών χωρών. Τα βομβαρδιστικά πετούσαν πάνω από τα νερά της Θάλασσας του Μπάρεντς για τέσσερις περίπου ώρες, συνοδευόμενα από μαχητικά MiG-31, όπως αναφέρθηκε- ενώ πεζοναύτες του Βορείου Στόλου της Ρωσίας έκαναν άσκηση απόκρουσης αποβατικής ενέργειας σε χερσόνησο στο Μουρμάνσκ. Πλοία του στόλου της Βαλτικής, με κάλυψη μαχητικών αεροσκαφών, αλλά και αυτοκινούμενοι εκτοξευτές στο έδαφος. εκτόξευσαν πυραύλους cruise κατά υποτιθέμενων εχθρικών πλοίων, ενώ στον θύλακα του Καλίνινγκραντ δοκιμάστηκαν συστήματα εντοπισμού θέσης εχθρικών δυνάμεων ώστε οι συντεταγμένες τους να περαστούν σε drones και πυροβολικό.

Με πληροφορίες από Reuters