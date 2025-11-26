Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μαζική επίθεση με drones στη Ζαπορίζια, στην νοτιοανατολική Ουκρανία, αργά την Τρίτη, τραυματίζοντας 12 άτομα και προκαλώντας πυρκαγιές και ζημιές σε κτίρια και οχήματα, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της περιφέρειας.
Ο Ιβάν Φεντόροφ σε ανάρτησή του στο Telegram είπε πως η επίθεση είχε προκαλέσει καταστροφές σε καταστήματα, ζημιές σε επτά πολυκατοικίες και άλλα κτίρια και καταστροφές σε οχήματα. Όπως ανέφερε, 12 άτομα είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
«Επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη σε 12 τοποθεσίες» ανέφερε ο Φεντόροφ σε βίντεο που αναρτήθηκε online. «Έχει αναπτυχθεί ο μέγιστος αριθμός μονάδων από τις Κρατικές Υπηρεσίες Εκτάκτου Ανάγκης, την αστυνομία και τις ιατρικές μας ομάδες» πρόσθεσε.
Εικόνες και βίντεο που αναρτήθηκαν online έδειχναν πυροσβέστες να δίνουν μάχη ενάντια στις φλόγες σε πολυκατοικίες και κατεστραμμένα αυτοκίνητα στους δρόμους της πόλης. Οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης ανέφεραν μέσω Telegram πως οι φωτιές είχαν τεθεί υπό έλεγχο και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ήταν σε εξέλιξη.
Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν μεγάλες εκτάσεις στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, ωστόσο η ομώνυμη πόλη είναι υπό ουκρανικό έλεγχο.