Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μαζική επίθεση με drones στη Ζαπορίζια, στην νοτιοανατολική Ουκρανία, αργά την Τρίτη, τραυματίζοντας 12 άτομα και προκαλώντας πυρκαγιές και ζημιές σε κτίρια και οχήματα, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

Ο Ιβάν Φεντόροφ σε ανάρτησή του στο Telegram είπε πως η επίθεση είχε προκαλέσει καταστροφές σε καταστήματα, ζημιές σε επτά πολυκατοικίες και άλλα κτίρια και καταστροφές σε οχήματα. Όπως ανέφερε, 12 άτομα είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

«Επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη σε 12 τοποθεσίες» ανέφερε ο Φεντόροφ σε βίντεο που αναρτήθηκε online. «Έχει αναπτυχθεί ο μέγιστος αριθμός μονάδων από τις Κρατικές Υπηρεσίες Εκτάκτου Ανάγκης, την αστυνομία και τις ιατρικές μας ομάδες» πρόσθεσε.

Εικόνες και βίντεο που αναρτήθηκαν online έδειχναν πυροσβέστες να δίνουν μάχη ενάντια στις φλόγες σε πολυκατοικίες και κατεστραμμένα αυτοκίνητα στους δρόμους της πόλης. Οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης ανέφεραν μέσω Telegram πως οι φωτιές είχαν τεθεί υπό έλεγχο και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ήταν σε εξέλιξη.

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν μεγάλες εκτάσεις στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, ωστόσο η ομώνυμη πόλη είναι υπό ουκρανικό έλεγχο.

Russians struck a residential building in Zaporizhzhia, regional governor Fedorov reported.

Reports say a fire broke out across several floors. pic.twitter.com/FB14znKgQS — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 25, 2025

russians "negotiate" peace. my homecity, Zaporizhzhia, is being presented with a 28-point peace plan right now. many apartment buildings are on fire after being bombed. trust them never. pic.twitter.com/7QsZVaS8mV — maksym eristavi. (@maksymeristavi) November 25, 2025

⚡️ A rescuer in Zaporizhzhia pulled two cats out of a burning apartment and returned them to their owners.



Local authorities report a Russian strike damaged the residential building and set it on fire. pic.twitter.com/4dGFI6FufT Advertisement November 25, 2025

Zaporizhzhia, a European city of almost one million, where the russian peace plan is on full display tonight. pic.twitter.com/5ZHNq2b8q1 — maksym eristavi. (@maksymeristavi) November 25, 2025

🔴 Russia is striking Zaporizhzhia again.



Local authorities report a hit to a residential building with fire spreading across several floors. pic.twitter.com/VBnwwZkCEe — UNITED24 Media (@United24media) November 25, 2025

JUST IN: Russian Shahed drone SMASHES into residential building in Zaporizhzhia pic.twitter.com/UyFoLHo7Wh Advertisement November 25, 2025

❗️Russian drone struck a residential building in Zaporizhzhia. pic.twitter.com/EqDJRIzDvN — Iryna Voichuk (@IrynaVoichuk) November 25, 2025