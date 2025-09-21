Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε, το απόγευμα του Σαββάτου, σε τουριστική περιοχή της Αττάλειας, στη νότια μεσογειακή ακτή της Τουρκίας.

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, που πλησίασαν επικίνδυνα τις τουριστικές εγκαταστάσεις.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη δραματική νυχτερινή εκκένωση ξενοδοχείων στο τουριστικό θέρετρο Μπελέκ.

🇹🇷 | Direct-energy weapons and arson teams set off wildfires in Antalya, flames hitting the 5-star Titanic Deluxe Golf Belek hotel and spreading into bars. Guests evacuated, damage heavy. This was no accident, it was a strike. pic.twitter.com/yF5rJo3F6B September 21, 2025

Alanya saatlerdir yanıyor yeterli müdahaleler yapılmadı yangın söndürme ucaklari gelmedi koskoca bir şehir kaderine terk edildi gündem dahi olamadık… #yangın #alanya #antalya pic.twitter.com/s2NHY7pwOG — Legitv7 (@Legitv7) September 19, 2025

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, την ίδια ώρα νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή ανάμεσα στο Κουντού και στο Μπέλεκ, στην επαρχία Αττάλειας της Τουρκίας.

Η φωτιά απείλησε περιοχές με θερμοκήπια φράουλας και πλέον κινείται προς τις ακτές της Μεσογείου.

A powerful forest fire in the Alanya suburbs is approaching hotels where Russian tourists are vacationing.

A powerful forest fire in the Alanya suburbs is approaching hotels where Russian tourists are vacationing.

According to media, several hundred Russian tourists staying at the Utopia World, Konak Seaside, Club Hotel Titan, and Kirbıyık Resort Hotel are witnessing a horrific scene. pic.twitter.com/OiqwCLJZgN September 19, 2025

Δύσκολη η μάχη της πυροσβεστικής. Περισσότεροι από 800 πυροσβέστες, 14 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα προσπαθούν να σταματήσουν τις φλόγες, που κινούνται ανεξέλεγκτα με σύμμαχο τον αέρα.

Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού, ενώ συνεχίζονται οι εκκενώσεις σε τουριστικά καταλύματα και κατοικίες, με στόχο να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή της Αττάλειας.

