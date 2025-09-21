Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε, το απόγευμα του Σαββάτου, σε τουριστική περιοχή της Αττάλειας, στη νότια μεσογειακή ακτή της Τουρκίας.
Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, που πλησίασαν επικίνδυνα τις τουριστικές εγκαταστάσεις.
Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη δραματική νυχτερινή εκκένωση ξενοδοχείων στο τουριστικό θέρετρο Μπελέκ.
Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, την ίδια ώρα νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή ανάμεσα στο Κουντού και στο Μπέλεκ, στην επαρχία Αττάλειας της Τουρκίας.
Η φωτιά απείλησε περιοχές με θερμοκήπια φράουλας και πλέον κινείται προς τις ακτές της Μεσογείου.
Δύσκολη η μάχη της πυροσβεστικής. Περισσότεροι από 800 πυροσβέστες, 14 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα προσπαθούν να σταματήσουν τις φλόγες, που κινούνται ανεξέλεγκτα με σύμμαχο τον αέρα.
Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού, ενώ συνεχίζονται οι εκκενώσεις σε τουριστικά καταλύματα και κατοικίες, με στόχο να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή της Αττάλειας.