Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στη Γαλλία, όταν μια κάμερα ταχύτητας στον Δήμο Blanzac άρχισε να «μοιράζει» πρόστιμα σε όλους ανεξαιρέτως τους οδηγούς που περνούσαν από μπροστά της.

Εξαιτίας ενός τεχνικού σφάλματος, το ραντάρ υπολόγιζε ως όριο ταχύτητας τα 50 χλμ./ώρα, ενώ στην πραγματικότητα το όριο στον δρόμο ήταν 80 χλμ./ώρα. Έτσι, κάθε όχημα που κινούνταν πάνω από 50 χλμ./ώρα θεωρούνταν παραβάτης, με αποτέλεσμα εκατοντάδες οδηγοί να λάβουν άδικες κλήσεις.

Advertisement

Advertisement

Ραντάρ ταχύτητας

Το πρόβλημα κράτησε τρεις μέρες, από τις 27 έως τις 29 Οκτωβρίου, και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Μάλιστα, ένας οδηγός ανέφερε πως η κάμερα τον «έπιασε» τέσσερις ή πέντε φορές την ίδια μέρα, παρότι δεν είχε παραβιάσει κανέναν κανόνα.

Οι αρχές ενημερώθηκαν στις 28 Οκτωβρίου και έστειλαν τεχνικό συνεργείο να διορθώσει τη βλάβη. Παράλληλα, το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Τροχαίων Παραβάσεων ξεκίνησε επανέλεγχο όλων των ψευδών προστίμων, ενώ όσοι οδηγοί είχαν ήδη πληρώσει θα αποζημιωθούν πλήρως.

(Με πληροφορίες από CarandMotor)