Πρόσθετες κυρώσεις που ενδέχεται να επιβληθούν στη Ρωσία, εφόσον ο Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχίσει να καθυστερεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, έχει προετοιμάσει η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Reuters Αμερικανός αξιωματούχος και δεύτερη πηγή με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν ενημερώσει τους Ευρωπαίους ομολόγους τους ότι η Ουάσιγκτον στηρίζει τη χρήση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ε.Ε. για την αγορά αμερικανικών όπλων που θα σταλούν στο Κίεβο. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει εσωτερικές συζητήσεις στις ΗΠΑ σχετικά με την αξιοποίηση ρωσικών κεφαλαίων που βρίσκονται εντός αμερικανικής επικράτειας, με στόχο την ενίσχυση της ουκρανικής πολεμικής προσπάθειας.

Αν και δεν είναι σαφές εάν η Ουάσιγκτον σκοπεύει να εφαρμόσει άμεσα τα μέτρα αυτά, η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δείχνει ότι ο Λευκός Οίκος διαθέτει «εργαλεία» για περαιτέρω κλιμάκωση. Η προετοιμασία αυτή ακολουθεί την απόφαση του προέδρου Τραμπ να επιβάλει για πρώτη φορά κυρώσεις στη Ρωσία την περασμένη Τετάρτη, από την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο.

Ο Τραμπ, αν και αυτοπαρουσιάζεται ως «παγκόσμιος ειρηνοποιός», έχει αναγνωρίσει ότι η προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος διαρκεί πάνω από τρία χρόνια, αποδεικνύεται πιο δύσκολη απ’ όσο ανέμενε.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, που έχουν βιώσει τις εναλλαγές της στάσης του Τραμπ ανάμεσα στη διάθεση συνδιαλλαγής και την οργή απέναντι στον Πούτιν, ελπίζουν ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στη Μόσχα. Παράλληλα, εξετάζουν και οι ίδιοι νέες δικές τους κινήσεις.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι θα ήθελε να δει τους Ευρωπαίους «να προχωρούν στην επόμενη μεγάλη κίνηση» κατά της Ρωσίας, είτε μέσω πρόσθετων κυρώσεων είτε μέσω δασμών. Άλλη πηγή εκτίμησε ότι ο Τραμπ πιθανότατα θα «παγώσει» προσωρινά τη διαδικασία, προκειμένου να αξιολογήσει την αντίδραση της Μόσχας στα μέτρα που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη.

Οι κυρώσεις που έχουν ήδη επιβληθεί στοχεύουν τις πετρελαϊκές εταιρείες Lukoil και Rosneft, γεγονός που προκάλεσε αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά περισσότερο από δύο δολάρια το βαρέλι και ώθησε μεγάλους Κινέζους και Ινδούς αγοραστές ρωσικού αργού να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές.





Νέο πακέτο μέτρων σε τράπεζες και ενεργειακές υποδομές



Μέρος των επιπλέον κυρώσεων που έχει προετοιμάσει η Ουάσιγκτον αφορά τον τραπεζικό τομέα της Ρωσίας και τις υποδομές μεταφοράς πετρελαίου, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Την περασμένη εβδομάδα, Ουκρανοί αξιωματούχοι παρουσίασαν στις ΗΠΑ προτάσεις για νέα μέτρα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο πλήρης αποκλεισμός όλων των ρωσικών τραπεζών από το δολαριακό σύστημα. Δεν είναι σαφές, ωστόσο, εάν οι προτάσεις αυτές εξετάζονται σοβαρά από την αμερικανική πλευρά.

Το Κογκρέσο κινείται επίσης προς την ίδια κατεύθυνση, καθώς ομάδα βουλευτών επαναφέρει διακομματικό νομοσχέδιο κυρώσεων που είχε «παγώσει» επί μήνες. Ο Τραμπ φέρεται διατεθειμένος να το στηρίξει, αν και, σύμφωνα με αξιωματούχο, κάτι τέτοιο δύσκολα θα συμβεί εντός Οκτωβρίου.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ απέφυγε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Από τη Μόσχα, ο Κιρίλ Ντιμιτρίεφ, ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία, δήλωσε την Παρασκευή ότι θεωρεί πως Ρωσία, ΗΠΑ και Ουκρανία βρίσκονται «κοντά σε διπλωματική λύση».

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της ουκρανικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, Χαλίνα Γιουσιπιούκ, χαρακτήρισε την απόφαση για νέες κυρώσεις «ευπρόσδεκτη», επισημαίνοντας:

«Η αποσυναρμολόγηση της ρωσικής πολεμικής μηχανής είναι ο πιο ανθρώπινος τρόπος για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος».