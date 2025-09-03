Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δίνει συνέντευξη Τύπου στο τέλος της επίσκεψής του στην Κίνα για τη Σύνοδο Κορυφής της SCO στην Τιαντζίν και την στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της 80ής επετείου από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, στο Πεκίνο, Κίνα, 3 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

«Είμαι έτοιμος να συναντήσω στον Ζελένσκι, ας έρθει στη Μόσχα», είναι η φράση που αποδίδουν διθενή ΜΜΕ στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, εδώ και μερικά λεπτά. Η φράση αυτή μεταδίδεται προς το παρόν χωρίς διευκρινίσεις, καθώς οι δηλώσεις Πούτιν συνεχίζονται.

Ο Πρόεδρος Πούτιν δηλώνει ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία θα μπορούσε να τερματιστεί με μια συμφωνία, αν επικρατούσε η κοινή λογική και ότι υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ, αλλά προειδοποιεί ότι, αν όχι, τότε θα έπρεπε να επιλυθεί στρατιωτικά, συμπληρώνει το πρακτορείο Reuters.

Κίεβο: «Απαράδεκτη πρόταση»

Η πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα είναι απαράδεκτη, δήλωσε λίγη ώρα αργότερα η κυβέρνηση του Κιέβου.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα τονίζει, ότι τουλάχιστον 7 χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστρία, το Βατικανό, η Ελβετία και τρία κράτη του Κόλπου, είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν τη συνάντηση.

«Πρόκειται για σοβαρές προτάσεις και ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος για μια τέτοια συνάντηση ανά πάσα στιγμή», γράφει ο Σίμπιχα σε ανάρτησή του στο “X”. «Ωστόσο, ο Πούτιν συνεχίζει να παίζει με όλους, υποβάλλοντας προτάσεις που είναι εκ των προτέρων απαράδεκτες».

Δεν κάνουν προετοιμασία για Τραμπ στη Μόσχα

«Δεν έχει κλειστεί ημερομηνία για επίσκεψη του Τραμπ στη Ρωσία», σημείωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξης Τύπου στο Πεκίνο ο Πούτιν απαντώντας σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις, ενώ διευκρινίζει πως ούτε υπάρχουν σε εξέλιξη προετοιμασίες για κάτι τέτοιο.