Το διάσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center στη Νέα Υόρκη για το 2025 θα είναι ένα έλατο Νορβηγίας ηλικίας 75 ετών, το οποίο δωρίστηκε από μια οικογένεια στο East Greenbush της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με το ABC7 Eyewitness News.

Το έλατο, περίπου 23 μέτρων και βάρους 11 τόνων, θα κοπεί την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 και θα μεταφερθεί από την ιδιοκτησία της οικογένειας Russ στην κομητεία Rensselaer στο Rockefeller Center το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025.

First look at the 2025 Rockefeller Center Christmas Tree 🎄



Tale of the Tree

Height: 75’

Diameter: 45’

Weight: 22,000 lbs

Age: 75 years

Hometown: East Greenbush, NY

Arrives at 30 Rock: 11/8 pic.twitter.com/zsSx2FORaj — Steven Bognar (@Bogs4NY) October 27, 2025

Περισσότερα από 50.000 πολύχρωμα LED φώτα θα φωτίζουν ανάμεσα στα κλαδιά του, ενώ στην κορυφή του θα δεσπόζει ένα τρισδιάστατο αστέρι Swarovski ύψους 2,85 μέτρων.

Το αστέρι ζυγίζει περίπου 400 κιλά και διαθέτει 70 ακτίνες καλυμμένες με 3 εκατομμύρια κρυστάλλους. Αν απλώνονταν όλα τα φωτάκια στη σειρά, θα κάλυπταν απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων.

Η τελετή φωταγώγησης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 και το δέντρο θα παραμείνει εκτεθειμένο έως τα μέσα Ιανουαρίου 2026.

Μετά το τέλος της εορταστικής περιόδου, το δέντρο θα μετατραπεί σε ξυλεία για να χρησιμοποιηθεί από την οργάνωση Habitat for Humanity. Το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center εμφανίστηκε το 1931, όταν οι εργάτες που κατασκεύαζαν το φημισμένο συγκρότημα Art Deco έστησαν το δικό τους χριστουγεννιάτικο δέντρο.

The 2025 Rockefeller Center Christmas tree is a Norway spruce from East Greenbush, NY. After the holiday season concludes, the tree will be milled into lumber for Habitat for Humanity. https://t.co/Wg3ixqckZm pic.twitter.com/Mq4qu651eB Advertisement October 27, 2025

Έκτοτε, η τελετή φωταγώγησης έχει γίνει σήμα κατατεθέν των χριστουγεννιάτικων εορτών της Νέας Υόρκης και αποτελεί πόλο έλξης τόσο για τουρίστες όσο και για Νεοϋορκέζους.

(Με πληροφορίες από ABC7 Eyewitness News)

