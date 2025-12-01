«Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο που ξεκίνησε και συνεχίζει να διεξάγει», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη συνάντησή του με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, την οποία ο πρώτος χαρακτήρισε ως «πολύ σημαντική»

«Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία δεν θα αισθάνεται ότι ανταμοίβεται ανταμοιβή για αυτόν τον πόλεμο », τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφερόμενος στις εδαφικές απαιτήσεις της Μόσχας.

«Γι’ αυτό έχουμε θέσεις αρχών σχετικά με τις κυρώσεις, σχετικά με την ευθύνη για τα εγκλήματα πολέμου και σχετικά με το νομικό καθεστώς των εδαφών μας που κατέχονται επί του παρόντος από ρωσικές δυνάμεις », συνέχισε.

Αναφερόμενος στη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, δήλωσε επίσης ότι «ο επιτιθέμενος να πληρώσει για το έγκλημά του » .

Ερωτηθείς για την πρόοδο της Ρωσίας στο ουκρανικό μέτωπο τον Νοέμβριο, ο κ. Ζελένσκι ανέφερε ότι «δεν έχουν ακόμη καταφέρει επιτυχία».

Ο πρόεδρος προέτρεψε επίσης τον κόσμο να μην πιστεύει την «προπαγάνδα» που περιβάλλει την ρωσική προέλαση, τονίζοντας τις σημαντικές απώλειες που υπέστησαν οι ρωσικές δυνάμεις τον Οκτώβριο.

Η πρώτη γραμμή είναι «μια ζωντανή γραμμή» υποστήριξε.

«Το πρόβλημα με τους Ρώσους είναι ότι δεν θέλουν να σταματήσουν παρά τις απώλειες. Και για τη Ρωσία, […] είναι ζήτημα εδάφους, αλλά είναι ένα ζήτημα που πρέπει να συνδεθεί με εγγυήσεις ασφαλείας», υποστήριξε. «Στην καρδιά όλων αυτών βρίσκονται οι άνθρωποι. Επομένως, πρέπει να εγγυηθούμε στους πολίτες μας ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω επιθετικότητα».

Είπε επίσης ότι ελπίζει να έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα μόλις ο Στιβ Γουίτκοφ επιστρέψει από τις συνομιλίες του στη Ρωσία αυτή την εβδομάδα.

Μακρόν: Η πίεση στη Ρωσία θα αποδώσει

Ερωτηθείς για την πίεση που ασκεί η Ευρώπη στη Ρωσία, ο Μακρόν λέει ότι ο τελευταίος γύρος κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων των τομέων πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και του σκιώδους στόλου, έχει ασκήσει τη μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία «από την έναρξη του πολέμου» και θα μπορούσε να είναι «μια αλλαγή παιχνιδιού».

«Πιστεύω πραγματικά ότι τις επόμενες εβδομάδες, η πίεση στη ρωσική οικονομία και η ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτήσει τις πολεμικές προσπάθειες θα αλλάξουν δραστικά», λέει.

Σε ό,τι αφορά τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας και τη συνεχιζόμενη αντίθεση του Βελγίου στο προτεινόμενο δάνειο αποζημιώσεων της ΕΕ, ο Μακρόν δηλώνει βέβαιος ότι «θα βρούμε μια επιλογή που τεχνικά θα αντιμετωπίσει όλα τα νόμιμα ερωτήματα που εγείρονται».

Για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Μακρόν αναφέρθηκε σε συζητήσεις «σημαντικές για την ασφάλεια των Ευρωπαίων, των Γάλλων και των Ουκρανών».

Σημείωσε ότι σχετικές συζητήσεις πρόκειται να πραγματοποιηθούν με Αμερικανούς αξιωματούχους «τις επόμενες ημέρες» για να «διευκρινιστεί η αμερικανική συμμετοχή σε αυτές τις εγγυήσεις».

Θα υπάρξουν επίσης «συζητήσεις μεταξύ της αμερικανικής αντιπροσωπείας και μιας ρωσικής αντιπροσωπείας» για να εξεταστεί «η προθυμία ή η απροθυμία της Ρωσίας να προχωρήσει», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο και επαινώ το έργο που επιτελεί η αμερικανική ομάδα υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «όταν μιλάμε για ειρήνη, όλοι έχουν έναν ρόλο να διαδραματίσουν». Αλλά «η Ουκρανία είναι η μόνη που μπορεί να συζητήσει για εδαφικά ζητήματα», υποστήριξε.

«Όταν μιλάμε για εγγυήσεις ασφαλείας, αυτές δεν μπορούν να συζητηθούν ή να διαπραγματευτούν χωρίς τους Ουκρανούς – των οποίων είναι το έδαφος – να βρίσκονται στο τραπέζι και χωρίς τους Ευρωπαίους και όλους τους συμμάχους του συνασπισμού των προθύμων να βρίσκονται στο τραπέζι, αφού αυτοί είναι οι εγγυητές», πρόσθεσε.

Κάλας: Ο Πούτιν δεν θα τιμήσει καμία συμφωνία για πολύ – Αν επιτραπεί η αλλαγή συνόρων με τη βία, θα δούμε το ίδιο και αλλού στον κόσμο

Με μια ιδιαίτερα ανησυχητική βεβαιότητα η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας προειδοποίησε ότι η Ρωσία είναι «απίθανο να τιμήσει οποιαδήποτε συμφωνία για μεγάλο διάστημα», τονίζοντας πως η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει επειγόντως τις αμυντικές της δυνατότητες. Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση των υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες, η Κάλας έκανε λόγο για «μια ιδιαίτερα έντονη διπλωματική εβδομάδα», καθώς οι προσπάθειες για μια πιθανή ειρηνευτική διευθέτηση βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο εκφράζοντας τον προβληματισμό της για τις πιέσεις που ασκούνται στην Ουκρανία προκειμένου να συνθηκολογήσει.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος σημείωσε ότι οι τελευταίες μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία δείχνουν ξεκάθαρα πως η Ρωσία «δεν έχει καμία πραγματική διάθεση για ειρήνη», προειδοποιώντας ότι οι τρέχουσες διαβουλεύσεις ενέχουν σημαντικούς κινδύνους.

«Φοβάμαι ότι όλη η πίεση θα ασκηθεί στο θύμα, δηλαδή στην Ουκρανία, ώστε να κάνει παραχωρήσεις. Αυτό δεν είναι προς το συμφέρον κανενός,ούτε της Ουκρανίας ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε χαρακτηριστικά.

Η Κάλας προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε συμφωνία που θα πιέζει την Ουκρανία να εγκαταλείψει εδάφη της θέτει σε κίνδυνο το θεμέλιο της διεθνούς έννομης τάξης.

«Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών είναι σαφής: τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάζουν με τη βία. Αν αυτό γίνει αποδεκτό, θα το δούμε να επαναλαμβάνεται και αλλού στον κόσμο», σημείωσε, επιμένοντας ότι μια λύση που αφήνει την Ουκρανία εκτεθειμένη δεν μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμη.

Στο ίδιο πνεύμα, η Κάλας αναφέρθηκε και στον προηγούμενο γύρο διαβουλεύσεων στη Φλόριντα, όπου όπως είχε επισημάνει νωρίτερα «η Ουκρανία ήταν μόνη της». Αν, όπως είπε, ήταν παρούσα και η Ευρώπη, «η διαπραγματευτική θέση της θα ήταν αναμφίβολα ισχυρότερη». Η απουσία της ΕΕ από τις πρώτες γραμμές των διαπραγματεύσεων έφερε στην επιφάνεια τις ολοένα πιο εμφανείς διαστάσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ευρώπη να επιχειρεί να μην βρεθεί εκτός κρίσιμων αποφάσεων που αφορούν άμεσα τη δική της ασφάλεια.

Η Κάλας στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, υποστηρίζοντας ότι ο προτεινόμενος μηχανισμός των δανείων αποζημιώσεων αποτελεί «την πιο ισχυρή και βιώσιμη επιλογή» για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Σύμφωνα με την ίδια, η αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων θα ενισχύσει τη θέση της Ευρώπης έναντι της Μόσχας και θα στείλει τριπλό μήνυμα: «αποφασιστικότητα προς την Ουκρανία, αποτροπή προς τη Ρωσία και αξιοπιστία προς την Ουάσινγκτον». Παρά τις αντιρρήσεις του Βελγίου, η Ύπατη Εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της Κομισιόν, τόνισε ότι οι σχετικοί νομικοί και πολιτικοί κίνδυνοι μπορούν να αντιμετωπιστούν και να επιμεριστούν συλλογικά.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη να εγκριθεί άμεσα η πολυετής χρηματοδότηση για την Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι το θέμα θα αποτελέσει καθοριστικό σημείο της Συνόδου Κορυφής του Δεκεμβρίου. «Η ΕΕ έχει ήδη προσφέρει πάνω από 187 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά η συνολική προσπάθεια παραμένει άνιση. Είναι πολύ φθηνότερο να βοηθήσουμε την Ουκρανία τώρα παρά να αντιμετωπίσουμε έναν πόλεμο που θα παραταθεί», τόνισε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πρόσφατες έρευνες για διαφθορά στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι «σε καιρό πολέμου, η εμπιστοσύνη έχει τεράστια σημασία». Ωστόσο, όπως είπε, το γεγονός ότι οι έρευνες προχωρούν αποδεικνύει ότι «οι θεσμοί κατά της διαφθοράς λειτουργούν» και ότι υπάρχει ισχυρή κοινωνική αντίδραση σε φαινόμενα κακοδιοίκησης.

Η ευρωπαϊκή άμυνα αποτέλεσε επίσης βασικό θέμα συζήτησης, με την Κάλας να προειδοποιεί ότι η Ευρώπη «δεν έχει πολύ χρόνο για να δράσει». Υπογράμμισε την ανάγκη για επιτάχυνση της στρατιωτικής κινητικότητας, και υλοποίηση του οδικού χάρτη αμυντικής ετοιμότητας. «Η δυνατότητα να μετακινείς δυνάμεις όπου και όταν χρειαστεί είναι ουσιώδης για την αποτροπή», σημείωσε, χαιρετίζοντας παράλληλα πρωτοβουλίες όπως την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας

Όλες αυτές οι τοποθετήσεις έγιναν ενώ στο Παρίσι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντιόνταν με τον Εμανουέλ Μακρόν και έστελνε το δικό του μήνυμα: «Η ειρήνη πρέπει να είναι διαρκής» και ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό. «Πολλά εξαρτώνται από τη δέσμευση κάθε ηγέτη» είπε.

Μέσα σε αυτό το ήδη φορτισμένο διπλωματικό τοπίο, το μήνυμα της Κάγια Κάλας αποτελεί μια ευθεία προειδοποίηση: η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει μια «ειρήνη» που θα αποδυναμώνει την Ουκρανία, θα νομιμοποιεί την αλλαγή συνόρων με τη βία και θα αφήνει τη Ρωσία ελεύθερη να ανασυνταχθεί γι΄αυτό και η Ύπατη Εκπρόσωπος επιμένει ότι αυτή η εβδομάδα «είναι κρίσιμη διπλωματικά» και πως η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί αποφασιστικά, αν δεν θέλει οι καθοριστικές αποφάσεις για το μέλλον της Ουκρανίας και της δικής της ασφάλειας να ληφθούν χωρίς αυτήν.