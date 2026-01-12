Έντονη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει γύρω από τον Έλον Μασκ, μετά την αποκάλυψη ότι σκοπεύει να καταθέσει αίτηση για την πλήρη επιμέλεια του ενός έτους γιου του. Αφορμή, σύμφωνα με όσα ο ίδιος υποστηρίζει δημόσια, αποτέλεσαν πρόσφατες δηλώσεις της μητέρας του παιδιού, Άσλεϊ Σεν Κλερ, με τις οποίες εξέφρασε τη στήριξή της προς την τρανσέξουαλ κοινότητα και ζήτησε συγγνώμη για παλαιότερες τοποθετήσεις της.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Tesla και της SpaceX έκανε γνωστές τις προθέσεις του μέσα από ανάρτηση στην πλατφόρμα X, απαντώντας σε σχόλιο χρήστη που τον παρότρυνε να αναλάβει πλήρως τη φροντίδα του παιδιού.

«Θα υποβάλω αίτηση για πλήρη επιμέλεια σήμερα, δεδομένων των δηλώσεών της που υπονοούν ότι μπορεί να κάνει μετάβαση φύλου σε ένα αγόρι ενός έτους», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μασκ, προκαλώντας άμεσες και έντονες αντιδράσεις.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο σαφές στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η Άσλεϊ Σεν Κλερ έχει δηλώσει πρόθεση να επιτρέψει ή να προωθήσει αλλαγή φύλου στο παιδί. Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων, μεταξύ αυτών και η New York Post, η influencer περιορίστηκε στο να εκφράσει δημόσια μεταμέλεια για προηγούμενες δηλώσεις της, τις οποίες πολλοί χαρακτήρισαν τρανσφοβικές.

Elon needs full custody. Coming out in support of trans grooming like this is insane. https://t.co/AGgK0RmgXU pic.twitter.com/CjROvyMzDd — Sólionath (@Anarseldain) January 11, 2026

Η Σεν Κλερ, γνωστή μέχρι πρόσφατα για τις συντηρητικές και συχνά προκλητικές απόψεις της στα social media, αποκάλυψε πέρυσι ότι είναι μητέρα του 13ου παιδιού του Έλον Μασκ. Το τελευταίο διάστημα, όμως, φαίνεται να επιχειρεί μια δημόσια αναθεώρηση της στάσης της απέναντι σε ζητήματα φύλου και ταυτότητας, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις τόσο από υποστηρικτές όσο και από επικριτές της.

Σε πρόσφατη ανάρτησή της στο X, η Άσλεϊ Σεν Κλερ απάντησε σε χρήστη που την κατηγόρησε για «εμφανή τρανσφοβία» στο παρελθόν, γράφοντας: «Νιώθω ένοχη για τον ρόλο μου και ακόμη μεγαλύτερη ενοχή για το ότι όσα έχω πει μπορεί να έχουν προκαλέσει περισσότερο πόνο στην αδελφή του γιου μου».

Η αναφορά αυτή αφορά τη Βίβιαν, παιδί του Έλον Μασκ, η οποία το 2022 δήλωσε δημόσια ότι είναι τρανσέξουαλ, γεγονός που είχε επίσης προκαλέσει ευρεία δημοσιότητα.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει πώς μπορεί να επανορθώσει πλήρως για το παρελθόν της, τονίζοντας ωστόσο ότι προσπαθεί «να μάθει και να υποστηρίξει τα μέλη της τρανς κοινότητας που έχει πληγώσει».

Σε επόμενη ανάρτηση, σημείωσε ότι κατανοεί πως η αλλαγή στάσης της θα δεχθεί επιθέσεις, κυρίως από τη δεξιά, αλλά δήλωσε αποφασισμένη να συνεχίσει.

Η υπόθεση της επιμέλειας, εφόσον προχωρήσει νομικά, αναμένεται να εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα σύνθετη και πολυσυζητημένη διαμάχη, καθώς αγγίζει ζητήματα οικογενειακού δικαίου, προσωπικών πεποιθήσεων και δημόσιου λόγου.

Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο πότε και αν θα κατατεθεί επίσημα η αίτηση, ενώ το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης παραμένει στραμμένο στις επόμενες κινήσεις και των δύο πλευρών.

Με πληροφορίες από την New York Post

