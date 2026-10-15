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Ο δημιουργός του, Πιερ-Λουί Μπιοζού, ισχυρίστηκε ότι κατασκεύασε το παιχνίδι μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επικριτές κατηγορούν τον δημιουργό ότι μετατρέπει μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση σε ψυχαγωγία, ενώ ο ίδιος υπερασπίζεται την επιλογή του ως πηγή εσόδων.

Το παιχνίδι έχει ήδη αποφέρει περίπου 300 δολάρια από διαφημίσεις, ενώ έχει προκαλέσει διχασμένες απόψεις στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων.

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Ένα νέο βιντεοπαιχνίδι σκοποβολής, το «Tenderloin: Night Shift», προκαλεί οργή στις ΗΠΑ καθώς επιτρέπει στους παίκτες να εξολοθρεύουν ζόμπι στους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο, κρατώντας όπλα και εκτοξεύοντας χειροβομβίδες εναντίον εχθρών που μοιάζουν ως άστεγοι και χρήστες ναρκωτικών.

Παίκτες σκοτώνουν άστεγους και χρήστες ναρκωτικών ως ζόμπι

Παρουσιάζοντας το εγχείρημά του στα social media, ο επιχειρηματίας Πιερ-Λουί Μπιοζού χαρακτήρισε το παιχνίδι ως ένα «Call of Duty» τοπικής κλίμακας, τονίζοντας ότι «το Σαν Φρανσίσκο δεν μπόρεσε να διορθώσει το Τέντερλοϊν. Οπότε εγώ το μετέτρεψα σε πηγή εσόδων». Η περιοχή αυτή είναι γνωστή για τα σοβαρά προβλήματα αστεγίας και χρήσης ναρκωτικών.

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Σύμφωνα με τη New York Post, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δημιούργησε το παιχνίδι μέσα σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο, χρησιμοποιώντας εργαλεία προγραμματισμού με τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να έχει ανάλογη εμπειρία.

San Francisco couldn’t fix the Tenderloin. So I monetized it Call of Duty style zombie shooter on the real SF streets. Multiplayer, in your browser Never made a game. Built it in a weekend with Codex and @NanoCorpHQ Already $300 in ad sales https://t.co/4QlF4DrXvc https://t.co/cDJJGPXW1F October 13, 2026

Στο βίντεο παρουσίασης εμφανίζονται χαρακτήρες να περπατούν σκυφτοί, ενώ άλλοι κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια. Στο περιβάλλον του παιχνιδιού διακρίνονται επίσης οχήματα που θυμίζουν τα αυτόνομα ταξί της Waymo, ηλεκτρικά Cybertruck της Tesla και διαφημιστικές πινακίδες τεχνητής νοημοσύνης.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε ένας τύπος ζόμπι που ονομάζεται «the folded» και εμφανίζεται με το σώμα έντονα σκυμμένο προς τα εμπρός. Η στάση αυτή παραπέμπει σε εικόνες ανθρώπων υπό την επήρεια φαιντανύλης, γεγονός που ενίσχυσε τις κατηγορίες ότι το παιχνίδι σατιρίζει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης.

Η δημοσίευση του παιχνιδιού προκάλεσε κύμα επικριτικών σχολίων στην πλατφόρμα X, με αρκετούς χρήστες να κατηγορούν τον δημιουργό του ότι μετατρέπει μια πραγματική ανθρωπιστική κρίση σε ψυχαγωγία. Ένας χρήστης σχολίασε ότι ο προγραμματιστής δημιούργησε ένα παιχνίδι στο οποίο οι παίκτες πυροβολούν άστεγους.

Δεν έλειψαν, ωστόσο, και τα θετικά σχόλια. Ορισμένοι παίκτες δήλωσαν ότι διασκέδασαν με το παιχνίδι, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι η κριτική θα έπρεπε να στρέφεται περισσότερο προς τις δημοτικές αρχές του Σαν Φρανσίσκο για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή. Όταν ένας χρήστης χαρακτήρισε το παιχνίδι απαράδεκτο, ο δημιουργός του απάντησε με τη φράση «Γιατί όχι;».

Σύμφωνα με τον δημιουργό, το παιχνίδι είχε ήδη αποφέρει περίπου 300 δολάρια από διαφημίσεις τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του. Ο Μπιοζού είναι ιδρυτής της NanoCorp, εταιρείας που αναπτύσσει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία και λειτουργία αυτοματοποιημένων επιχειρήσεων.