Σάλο έχει προκαλέσει στο Μάντσεστερ στη Βρετανία η υπόθεση ενός 44χρονου αναισθησιολόγου, ο οποίος εγκατέλειψε χειρουργική αίθουσα κατά τη διάρκεια επέμβασης για να έχει σεξουαλική επαφή με νοσηλεύτρια, ενώ ο ασθενής βρισκόταν υπό αναισθησία.

Σύμφωνα με το Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο (GMC), το περιστατικό σημειώθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2023 στο νοσοκομείο Tameside. Ο Δρ Σουχάιλ Αντζούμ ζήτησε από συνάδελφο να παρακολουθεί τον ασθενή ώστε να κάνει «διάλειμμα», αλλά κατευθύνθηκε σε άλλη αίθουσα όπου βρέθηκε με τη νοσηλεύτρια. Μια τρίτη εργαζόμενη μπήκε τυχαία στον χώρο και τους είδε σε «επίμαχη» στιγμή. Ο γιατρός επέστρεψε μετά από περίπου οκτώ λεπτά, χωρίς να σημειωθεί βλάβη στον ασθενή.

Advertisement

Advertisement

Η συνάδελφος ανέφερε το περιστατικό στη διεύθυνση του νοσοκομείου, ενώ ο ίδιος ο αναισθησιολόγος παραδέχθηκε την πράξη του και αναγνώρισε ότι έθεσε τον ασθενή σε κίνδυνο.

Ο Δρ Αντζούμ εγκατέλειψε το Tameside Hospital τον Φεβρουάριο 2024 και επέστρεψε στο Πακιστάν, ωστόσο επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά την ακρόαση ενώπιον της Υπηρεσίας Ιατρικού Πειθαρχικού Δικαστηρίου (MPTS), δήλωσε ότι το γεγονός συνέβη σε ιδιαίτερα πιεστική περίοδο για την οικογένειά του, μετά τη δύσκολη και πρόωρη γέννηση της κόρης του. Υποσχέθηκε ότι δεν θα επαναλάβει αντίστοιχη συμπεριφορά.

Η υπόθεση εξετάζεται ξανά, καθώς το GMC αξιολογεί την καταλληλότητά του να επιστρέψει στο ιατρικό επάγγελμα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: BBC