Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι σε αεροδρόμια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας ανήλθε στους δεκατέσσερις.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ακυρώσεις πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ το Ριάντ δημοσιοποίησε οπτικό υλικό από τη στιγμή του πλήγματος.

Οι Χούθι προειδοποίησαν για περαιτέρω κλιμάκωση των ενεργειών τους σε περίπτωση που δεν σταματήσουν οι αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής στη σύγκρουση μετά τις πρόσφατες πολύνεκρες επιθέσεις.

Η πιθανή συμμετοχή των ΗΠΑ ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω διεύρυνσης του πολέμου που έχει ήδη επεκταθεί σε γειτονικές χώρες της περιοχής.

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Στους 14 ανέρχονται πλέον οι νεκροί στην Σαουδική Αραβία μετά τις φονικότερες, μέχρι τώρα, επιθέσεις που διεξήγαν οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι της Υεμένης στοχοποιώντας μάλιστα για πολλοσήτ φορά αεορδρόμια και πετρελαϊκές εγκαρταστάσεις.

Το τελευταίο φονικό πλήγμα σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ και ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του ενώ άλλοι 11 τραυματίστηκαν. Είχε προηγηθεί η πολύνεκρη πυραυλική επίθεση που προκάλεσε τον θάνατο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 300.

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Το Ριάντ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από κάμερες κλειστού κυκλώματος (CCTV) που δείχνουν τη στιγμή επίθεσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ.

Σε αυτό φαίνονται επιβάτες και εργαζόμενοι να τρέχουν πανικόβλητοι για να σωθούν ενώ επικρατεί ένα σκηνικό χάους.

WARNING: GRAPHIC CONTENT CCTV released by Saudi Arabia shows the moment of an attack on Riyadh’s international airport that killed 13 people and wounded more than 300 on October 10 https://t.co/LaUvBDyQHe — Reuters (@Reuters) October 12, 2026

Χούθι: Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη

Οι Χούθι από την πλευρά τους κατηγόρησαν τη Σαουδική Αραβία ότι μέσα σε 24 ώρες πραγματοποίησε περισσότερες από 120 αεροπορικές επιδρομές στην Σαναά, την πρωτεύουσα της Υεμένης, και σε επαρχίες της.

Σε δηλώσεις που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, το υπουργείο Εξωτερικών της κυβέρνησης των Χούθι προειδοποίησε ότι, εάν το Ριάντ δεν σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και την παρέμβασή του στην Υεμένη, «τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη».

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Επίσης, επανέλβανα την προειδοποίησή τους κατά της χρήσης των αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας, καλώντας τους πολίτες να λάβουν σοβαρά υπόψη τις προειδοποιήσεις τους.

Περίπου το 60% των προγραμματισμένων πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία αναμένεται σήμερα (12.10.2026) να ακυρωθούν, σύμφωνα με στοιχεία από την εταιρία αναλύσεων δεδομένων για τον τομέα της αεροπορίας Cirium, μετά τις αιματηρές επιθέσεις από τους φιλοϊρανούς Χούθι το σαββατοκύριακο.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ «Βασιλιάς Χαλίντ» ακύρωσε χθες το 99,7% όλων των προγραμματισμένων πτήσεων, σύμφωνα με τη Cirium.

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Al Arabiya shows footage of the moment yesterday’s Houthi attack struck King Khalid International Airport in Riyadh, including Umrah pilgrims preparing to board their flights before the strike. https://t.co/Gp2xPdmkuK — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 11, 2026

Ο Τραμπ μετράει το ενδεχόμενο μιας αμερικανικής εμπλοκής

Στο μεταξύ, οι επιθέσεις των Χούθι προκαλούν ανησυχία και στην Ουάσινγκτον, καθώς ενδέχεται να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο της Υεμένης.

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Μετά την πολύνεκρη επίθεση του Σαββάτου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής των ΗΠΑ στη στρατιωτική εκστρατεία της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των ανταρτών. «Θα το εξετάσουμε», απάντησε χαρακτηριστικά σε ερώτηση δημοσιογράφων.

Η ενδεχόμενη αμερικανική εμπλοκή θα μπορούσε να διευρύνει περαιτέρω τη σύγκρουση που ξεκίνησε με τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν και έχει ήδη επεκταθεί στον Λίβανο και το Ιράκ.

🔴 Exclusive footage obtained by Al Arabiya English shows Umrah pilgrims preparing to board their flights as the Houthi attack struck Riyadh’s King Khalid International Airport. https://t.co/Ws92NujHKd Advertisement October 11, 2026

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