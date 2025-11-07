Αγρια παρενόχληση βίωσε πάνω στη σκηνή η Halsey. Ενώ τραγουδούσε, η καλλιτέχνιδα δέχτηκε ένα άσεμνο άγγιγμα στον μηρό της από θαυμάστριά της. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από παρευρισκόμενο και δημοσιεύτηκε στα social media.

I can't even believe i have to say this. Respect Halsey and DO NOT touch her or anyone like this without their consent. You people are unbelievable.#BackToBadlandspic.twitter.com/eIJKB1pzU2
November 6, 2025

Σε κλιπ που έχει αναρτηθεί στο Twitter, η Halsey εμφανίζεται να τραγουδά, ενώ ένα νεαρό κορίτσι αγγίζει το πόδι της όλο και πιο ψηλά, κρατιέται από τις ζαρτιέρες της και προσπαθεί να αγγίξει τους γλουτούς της.

Τη στιγμή που το χέρι της ανεβαίνει, ο φρουρός ασφαλείας της τραγουδίστριας το απομακρύνει. Το περιστατικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με θαυμαστές της Halsey να υποστηρίζουν πως πρόκειται για «ξεκάθαρη παρενόχληση» και να τονίζουν πως οι καλλιτέχνες πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό.

This is why was sexually harassing and touching Halsey. Claims they were “keeping her up” while security was trying to claw her off of h.



When confronted they simply did reacts in the gc and then left after everyone called them out on their behavior. 0 accountability! https://t.co/qPs8xFk3Bu pic.twitter.com/GEQZdLM16s — grave ⛰︎ going back2badlands (@hexqlila) November 6, 2025

Κάποιοι μάλιστα, ανακάλυψαν το κορίτσι από φωτογραφίες που ανέβηκαν στο διαδίκτυο από την ημέρα της συναυλίας και φρόντισαν να δημοσιεύσουν τον λογαριασμό της, επικρίνοντας παράλληλα τη συμπεριφορά της.