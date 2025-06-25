Με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε στη Χάγη ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διεύθυνσης επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εκεχειρία που επετεύχθη μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν χάρη στις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ, ευχήθηκε να είναι μόνιμη και τόνισε τη σημασία του (…) διαλόγου για τον τερματισμό το συντομότερο της ανθρωπιστικής τραγωδίας στη Γάζα και την ειρηνική επίλυση του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας».

Κατά τη συνάντηση, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι «οι δύο χώρες έχουν ευρεία δυναμική σε διάφορους τομείς, ιδίως στον τομέα της ενέργειας και των επενδύσεων, και η η προώθηση της συνεργασίας κυρίως στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας θα διευκολύνει την επίτευξη του στόχου για συνολικό όγκο (σ.σ. διμερών) εμπορικών συναλλαγών 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων».

Στην ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας αναφέρεται ακόμη ότι «οι δύο ηγέτες, ως κορυφαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, επέστησαν την προσοχή στη σημασία των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της συμμαχίας».

Στη συνάντηση συζητήθηκαν διμερή, περιφερειακά και διεθνή θέματα. Η συνάντηση των δύο προέδρων άρχισε στις 23:30 ώρα Ελλάδας (22:30 ώρα Ολλανδίας) χθες (24/6) και διήρκεσε περίπου 45′. Πρόκειται για την πρώτη κατ′ ιδίαν συνάντηση τους αφού άρχισε τη δεύτερη θητεία του ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο.

