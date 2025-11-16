Στα 31 του χρόνια, ο Μουμί Ενγκαμαλέ βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο σκληρές πραγματικότητες που σημάδεψαν την προσωπική και την επαγγελματική του ζωή. Στον αθλητικό χώρο, ο διεθνής εξτρέμ της Ντινάμο Μόσχας είδε την εθνική ομάδα του Καμερούν να αποκλείεται από τον τελικό των play off των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την αφρικανική ζώνη, αναφέρει το Dailysports.

Η ήττα στον ημιτελικό με 1-0 από το Κονγκό, σε ένα παιχνίδι που μπήκε στο γήπεδο ως αλλαγή στο 90ό λεπτό, σφράγισε την προσπάθεια της ομάδας του και άφησε τον ίδιο με το βάρος μιας χαμένης ευκαιρίας στην κορυφαία διοργάνωση.

Το μοναδικό γκολ του Μπεμπά, στον πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, στέρησε από τον Ενγκαμαλέ και τους συμπαίκτες του την πρόκριση στον τελικό, θυμίζοντας πόσο σκληρή μπορεί να είναι η ποδοσφαιρική πραγματικότητα.

⚽ Cacho 🌎

Moumi Ngamaleu, jugador de la selección de Camerún 🇨🇲 se vio envuelto en un escándalo. Su (ahora) ex pareja,

la influencer rusa 🇷🇺 Nikki Seey publico un video en el que el futbolista le estaría siendo infiel 😯🫎. pic.twitter.com/eXBjyNnH3E November 12, 2025

Όμως, λίγες ημέρες πριν από τον αγώνα, ο ίδιος βρέθηκε πρωτοσέλιδο στη Ρωσία για εντελώς διαφορετικούς λόγους, που αφορούσαν την προσωπική του ζωή. Η σχέση του με τη Ρωσίδα influencer Νίκι Σίι, που έχει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ακολούθους και μεγάλη απήχηση στη νεολαία, έγινε viral από τους πρώτους μήνες της άφιξής του στη Μόσχα.

Η σχέση τους, ωστόσο, έληξε με ένταση όταν η Σίι, με υποψίες για απιστία, εισέβαλε στο διαμέρισμα του ποδοσφαιριστή μαζί με συνεργάτες της και αποκάλυψε ότι ο Ενγκαμαλέ είχε κρύψει μια νεαρή personal trainer στην ντουλάπα, αντί για τον φερόμενο θείο που ανέφερε.

Το περιστατικό προκάλεσε σάλο στα ρωσικά μέσα, με την influencer να χαρακτηρίζει τον ποδοσφαιριστή «βαθιά δυστυχισμένο και χωρίς ενσυναίσθηση», ενώ η personal trainer διευκρίνισε ότι η σχέση της μαζί του ήταν καθαρά φιλική.

Η Ντινάμο Μόσχας περιμένει τώρα την επιστροφή του Ενγκαμαλέ για εξηγήσεις και πιθανή τιμωρία, με τον ποδοσφαιριστή να καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα την αθλητική απογοήτευση και τη δημόσια προσωπική κρίση, σε μια περίοδο που σίγουρα θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη του.