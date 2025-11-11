Στον δικαστή που εξέδωσε το διαζύγιο σε εκείνον και την πρώην σύζυγό του απέδωσε την ευθύνη ο δράστης της γυναικοκτονίας που συνέβη τον Οκτώβριο του 2024 στην Τουρκία.

Ο 60χρονος Ατίλα Τσετίν, ο οποίος κατηγορείται ότι δολοφόνησε την 52χρονη σύζυγό του, την οδοντίατρο Γιασεμίν Τσετίν, είπε κατά τη διάρκεια της δίκης ότι ο δικαστής με το έγγραφο που εξέδωσε του «κατέστρεψε τη ζωή στα εξήντα του χρόνια».

Σε βίντεο ασφαλείας φαίνεται να κατεβαίνει από το αυτοκίνητό του, να παίρνει όπλο, να μπαίνει στο κτήριο και να την πυροβολεί στο κεφάλι μπροστά στα παιδιά τους.

Atilla Çetin hakkında 'Eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, çiftin çocuklarının da ifadesine yer verildi



Çiftin oğlu A.E.Ç. ise "Babam, bana, ablama ve anneme sürekli şiddet uyguluyordu. Kendisini polise… pic.twitter.com/iw3KGE8tVh February 4, 2025

Η κόρη κατέθεσε πως ο πατέρας είχε προσπαθήσει να σκοτώσει τη μητέρα ενάμιση χρόνο νωρίτερα και ότι είχαν εκδώσει περιοριστικά μέτρα. Την ημέρα της δολοφονίας, η μητέρα και η κόρη ήταν μπροστά στο σπίτι όταν ο ύποπτος επιτέθηκε φραστικά και στη συνέχεια άνοιξε πυρ, σύμφωνα με την κατάθεση.

Ο γιος περιέγραψε τη συνεχή βία και τις καταγγελίες κατά του πατέρα, που δεν σταμάτησε την παρενόχληση παρά το διαζύγιο.

Ο Τσετίν ισχυρίστηκε ότι είχε θέσει ως στόχο να την εκφοβίσει, όχι να τη σκοτώσει, και ότι τον πρόδωσε με άλλους άνδρες.

