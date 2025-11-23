Ένας 74χρονος άνδρας στην Ινδία αποφάσισε να σκηνοθετήσει τον ίδιο του τον θάνατο, θέλοντας να ανακαλύψει ποιοι θα τον θρηνούσαν πραγματικά.

Οι κάτοικοι του χωριού Κόντσι, στην πολιτεία Μπιχάρ, έμειναν άφωνοι όταν έμαθαν ότι ο Μόχαν Λαλ, πρώην βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας, είχε «πεθάνει» ξαφνικά. Πολλοί δεν γνώριζαν λεπτομέρειες, αλλά αυτό δεν τους εμπόδισε να πάρουν μέρος στην πομπή, να εκφράσουν τη λύπη τους και να συμμετάσχουν στις καθιερωμένες τελετές πένθους.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη έκπληξη ήρθε όταν, μπροστά στα μάτια όλων, ο Μόχαν σηκώθηκε από το φέρετρο – αποκαλύπτοντας ότι η κηδεία ήταν σκηνοθετημένη. Όπως εξήγησε αργότερα, ήθελε να δει με τα μάτια του πόσοι άνθρωποι πραγματικά νοιάζονταν για εκείνον.

In Gaya, Bihar, a 74-year-old retired Air Force Officer staged his own funeral to see who truly cared for him. He wore a white cloth and laid like a corpse on the funeral. When hundreds of people gathered, he woke up and revealed that it was done to test the people. pic.twitter.com/qwKCcXMecq October 14, 2025

«Μετά τον θάνατο, οι άνθρωποι κουβαλούν το φέρετρο κάποιου άλλου. Εγώ ήθελα να το ζήσω αυτό όσο είμαι ακόμα ζωντανός και να δω πόσο σεβασμό και αγάπη μου δείχνουν», δήλωσε ο ίδιος.

Για να κάνει το σχέδιό του πειστικό, ο Μόχαν ζήτησε τη βοήθεια συγγενών, οι οποίοι διέδωσαν την ψευδή είδηση του θανάτου του και τον μετέφεραν σε στολισμένο φέρετρο προς το κρεματόριο. Εκατοντάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν για να τον αποχαιρετήσουν, κάτι που, όπως είπε ο ίδιος, τον συγκίνησε και τον διαβεβαίωσε ότι είναι αγαπητός στην κοινότητά του.

Αφού αποκαλύφθηκε η αλήθεια, ο Μόχαν Λαλ, για να ζητήσει συγγνώμη από τους συγχωριανούς του για την απάτη, διοργάνωσε ένα μεγάλο γλέντι, καλώντας όλους να γιορτάσουν μαζί του τη «δεύτερη ευκαιρία» στη ζωή.

