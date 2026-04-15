Ο Σάι, ένας επτάχρονος ημίαιμος σκύλος ράτσας Λάρτσερ, φέρεται να δάγκωσε θανάσιμα στον λαιμό τη 19χρονη Τζέιμι Λι Μπίσκοου μέσα στο σπίτι τους στο Έσεξ, το βράδυ της Παρασκευής. Τη νεαρή εντόπισε νεκρή στο πάτωμα του υπνοδωματίου της ο πατέρας της, Τζακ Μπίσκοου, όταν επέστρεψε στο σπίτι αφού είχε βγει για να πάρει φαγητό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail, στην προσπάθειά του να της προσφέρει βοήθεια και να της κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, ο σκύλος επιτέθηκε και στον ίδιο, δαγκώνοντάς τον στο αυτί.

Advertisement

Advertisement

19-year-old Jamie-Lea Biscoe was mauled to death by the family’s own 7-year-old blue-merle lurcher dog called Shy at their home in Leaden Roding, Essex.



Shy was described as the “softest” dog and Jamie-Lea’s best friend, the same pet she’d had since it was a puppy.



Tο ζώο θεωρούνταν για χρόνια «ο καλύτερος φίλος» της 19χρονης. Ο πατέρας βρήκε την κόρη του νεκρή ανάμεσα στο κρεβάτι και το κομοδίνο, ενώ το σκυλί ζούσε στο σπίτι από ηλικίας επτά μηνών, δηλαδή για περίπου επτά χρόνια συνολικά. Είχε μάλιστα αποκτήσει δύο κουτάβια πριν από 18 μήνες, τα οποία βρίσκονταν στο ισόγειο την ώρα του περιστατικού.

Η θεία της άτυχης κοπέλας, μέσω της σελίδας GoFundMe που δημιουργήθηκε για την κάλυψη των εξόδων κηδείας, ανέφερε: «Ήταν το κατοικίδιο της οικογένειας τα τελευταία επτά χρόνια και ποτέ δεν είχε δείξει σημάδια επιθετικότητας πριν από το τραγικό περιστατικό».

GoFundme

Η γιαγιά της 19χρονης έγραψε στα social media ότι ο σκύλος κοιμόταν στο κρεβάτι της εγγονής της, σημειώνοντας: «Είναι συγκλονιστικό». Ο πατέρας της, εμφανώς συντετριμμένος, μίλησε στην Sun και απηύθυνε προειδοποίηση προς άλλους ιδιοκτήτες κατοικιδίων: «Βλέποντας τη φρίκη και την καταστροφή που μου έχει προκαλέσει, δεν αξίζει τον κόπο.

Τους φέρεστε άψογα, τους δίνετε τα κρεβάτια σας. Νόμιζα ότι μπορούσα να εμπιστευτώ τη ζωή μου σε αυτό το σκυλί, αλλά αυτό πήρε τη ζωή της κόρης μου» είπε, προσθέτοντας: «Δεν ξέρω πώς να συνεχίσω τη ζωή μου χωρίς το παιδί μου».

Πηγή: Daily Mail