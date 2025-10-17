Συγκλονισμένη είναι η Κύπρος από την άγρια δολοφονία που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (17/10) με θύμα τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καρμιώτισσας, Σταύρο Δημοσθένους.

Η φονική επίθεση έγινε στη Λεμεσό λίγο μετά τις 9 το πρωί έξω από την οικία του 49χρονου επιχειρηματία την ώρα που είχε εισέλθει στο αυτοκίνητό του.

Άμεσα ο γιος του επιχείρησε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες καθοδόν προς το νοσοκομείο προκλήθηκε τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα το όχημα του Δημοσθένους να ακινητοποιηθεί. Το θύμα φαίνεται να εξέπνευσε εντός του οχήματος.

Διερευνάται αν το φλεγόμενο όχημα στον αυτοκινητόδρομο πλησίον της Γερμασόγιας, σχετίζεται με την υπόθεση.

Στη σκηνή του εγκλήματος βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας, ενώ ο αυτοκινητόδρομος από τον κυκλικό κόμβο Αγίας Φυλάξεως μέχρι τον κυκλικό κόμβο Τροόδους είναι κλειστός.

Η Αστυνομία ακόμη δεν έχει προβεί σε επίσημες δηλώσεις για το συμβάν.

(με πληροφορίες από Φιλελεύθερο, SigmaLive)