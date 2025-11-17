Ένα 12χρονο κορίτσι νοσηλεύεται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση στο Μπόχουμ της Γερμανίας, έπειτα από πυροβολισμούς που δέχθηκε από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε κατοικία. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και πυροδοτεί έντονες συζητήσεις για τη χρήση βίας από τις αρχές.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Bild, το παιδί είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του και αναζητούνταν για περίπου μία ημέρα. Η οικογένειά του απηύθυνε δραματική έκκληση για βοήθεια, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για παιδί με κώφωση και σοβαρά προβλήματα υγείας, γεγονός που έκανε την κατάσταση ακόμη πιο εύθραυστη και κρίσιμη.

Οι Αρχές, αξιοποιώντας πληροφορίες, εντόπισαν το παιδί στο σπίτι της μητέρας του, η οποία δεν έχει πλέον την επιμέλεια. Αρχικά χτύπησαν την πόρτα χωρίς να λάβουν ανταπόκριση, και στη συνέχεια εισήλθαν στον χώρο με τη βοήθεια κλειδαρά.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, τη στιγμή που μπήκαν στο σπίτι, το παιδί φέρεται να κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους κρατώντας δύο μαχαίρια. Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι η κίνηση αυτή τους οδήγησε στη χρήση πυρών, με αποτέλεσμα το κορίτσι να τραυματιστεί σοβαρά.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ η κοινωνία του Μπόχουμ παρακολουθεί με ανησυχία την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Η τραγωδία φέρνει στο προσκήνιο ευαίσθητα ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια, τη χρήση βίας από τις αρχές και την προστασία ευάλωτων παιδιών σε καταστάσεις κρίσης.