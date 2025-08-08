Σοκ έχει προκαλέσει στο Ιράν, η είδηση πως μια γυναίκα, ονόματι Καλθούμ Ακμπάρι, ομολόγησε ότι σκότωσε 11 συζύγους της, σε διάστημα 20 ετών. Η «Μαύρη Χήρα» δηλητηρίαζε τα θύματα της συστηματικά με φάρμακα αναμεμειγμένα με τοξικές ουσίες.

Η γυναίκα βρέθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για 11 δολοφονίες πρώην συζύγων της και μια απόπειρα δολοφονίας ενός άλλου άνδρα.

Η Καλθούμ συνελήφθη το 2023, αφού η είδηση της δολοφονίας των 11 συζύγων της είδε το φως της δημοσιότητας.

Σοκάρουν ακόμα περισσότερο οι έρευνες που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ο αριθμός των θανάτων να υπερβαίνει τους 11. Έχει γίνει γνωστό πως η ίδια είχε 19 γάμους και πως όλοι οι σύζυγοι της πέθαναν, όπως αναφέρει η ιρανική εφημερίδα «Haft Sobh».

Σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, η Καλθούμ παρουσιαζόταν ως μια στοργική και ιδανική σύζυγο. Παντρευόταν κυρίως ηλικιωμένους και πλούσιους άνδρες και εν συνεχεία τους δηλητηρίαζε.

L'affaire Kolsoom Akbari a ébranlé l'opinion publique iranienne après qu'elle a avoué avoir tué onze de ses maris en vingt ans, à l'aide de poisons et de drogues. soupçonnée d'être une tueuse en série. Elle est actuellement jugée après avoir avoué avoir tué onze hommes. 🕸 🕷 . pic.twitter.com/kqjngxmdPP — Abel. (@abeldemarruecos) August 7, 2025

Το δηλητήριο της «Μαύρης Χήρας»

Αλλη ιρανική εφημερίδα, η «Asr-e Iran» κάνει λόγο για φάρμακα που προκαλούσαν σπασμούς, τα οποία η γυναίκα έδινε στους συζύγους της. Ανακάτευε τα φάρμακα με τοξικές ουσίες, προκειμένου να οδηγήσει τα θύματα της σε αργό θάνατο, ο οποίος δεν θα κινούσε υποψίες.

Συγκεκριμένα, η Καλθούμ αραίωνε φάρμακα για διαβήτη και σταδιακά αύξανε τη δόση, προκειμένου να μην υπάρξουν αιφνίδια συμπτώματα. Αφού εμφανίζονταν οι σπασμοί, η γυναίκα πήγαινε τον σύζυγο της στο νοσοκομείο και ύστερα τον δηλητηρίαζε συστηματικά μέχρι να τον σκοτώσει.

Η «Μαύρη Χήρα» ομολόγησε 11 δολοφονίες, εκτός από μια αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας. Η υπόθεσή της παραπέμφθηκε στο Δεύτερο Ποινικό Δικαστήριο του Επαναστατικού Δικαστηρίου στο Sari, όπου διώκεται για προμελετημένη δολοφονία.

Πως ξεκίνησαν να την ερευνούν οι Αρχές

Η σκοτεινή αυτή ιστορία ξεκίνησε το 2001. Τα θύματα ήταν ηλικιωμένα και στην πλειοψηφία τους άρρωστα, με αποτέλεσμα ο θάνατος τους να μην κινεί υποψίες.

Το 2023 ωστόσο, ο θάνατος του συζύγου της Καθλούμ σημειώθηκε υπό μυστηριώδης συνθήκες. Τα παιδιά του θύματος υπέβαλαν τότε επίσημα καταγγελία και απαίτησαν από τις Αρχές μια ολοκληρωμένη έρευνα για την εν λόγω υπόθεση.

Η κατηγορούμενη προσπάθησε να αποφύγει τις κατηγορίες, αλλά μόλις το δικαστήριο έδειξε ένα βίντεο στο οποίο αναπαραστούσε το έγκλημα, η ίδια παραδέχτηκε ότι οι προηγούμενες ομολογίες της ήταν αληθινές.

Ο δικηγόρος της ζήτησε ψυχολογική εξέταση για την πελάτισσά του, πρόταση που δεν έγινε δεκτή από την εισαγγελία, η οποία στάθηκε στο γεγονός ότι τα εγκλήματα διαπράχθηκαν με τη χρήση προσεκτικά επιλεγμένων φαρμάκων, καταδεικνύοντας σκόπιμη εγκληματική προσχεδιασμένη ενέργεια.

Πλέον, ο αριθμός των καταγγελιών σε βάρος της Καθλούμ έχει ξεπεράσει τις 45.

