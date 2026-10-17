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Στη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Αλβανία και τη Γερμανία, οι διαδηλωτές προχωρούν σε καταλήψεις και πορείες, διεκδικώντας καλύτερες υποδομές και αναβάθμιση των σπουδών.

Οι κινητοποιήσεις συνοδεύονται συχνά από έντονες συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στην Αλβανία οι αντιδράσεις εξελίχθηκαν σε ευρύτερη πολιτική κρίση με αιτήματα για κυβερνητικές παραιτήσεις.

Οι μαθητές και οι φοιτητές εκφράζουν την οργή τους για τις κυβερνητικές πολιτικές λιτότητας, συνδέοντας τα τοπικά προβλήματα με ένα κοινό μέτωπο διεκδικήσεων για το μέλλον της δημόσιας εκπαίδευσης.

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Ένα εκτεταμένο κύμα μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων καταγράφεται σε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως σήμερα, χιλιάδες νέοι βγαίνουν στους δρόμους, προχωρούν σε καταλήψεις σχολικών κτιρίων, αποκλείουν πανεπιστημιακά ιδρύματα και έρχονται σε σφοδρές συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Αν και οι κινητοποιήσεις δεν αποτελούν ένα ενιαίο, κεντρικά οργανωμένο πανευρωπαϊκό κίνημα, διαμορφώνουν ένα κοινό μέτωπο οργής. Οι διαφορετικές αφετηρίες και τα τοπικά αιτήματα τέμνονται σε ορισμένα θεμελιώδη προβλήματα: την υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης, την οξεία στεγαστική κρίση που πλήττει τους φοιτητές, την κατακόρυφη αύξηση του κόστους σπουδών και διαβίωσης, καθώς και την ευρύτερη αμφισβήτηση των κυβερνητικών πολιτικών δημοσιονομικής λιτότητας.

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Γαλλία: Η «θρυαλλίδα» των κινητοποιήσεων και οι καταλήψεις στα σχολεία

Στη Γαλλία, οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στις 17 Σεπτεμβρίου από την περιοχή του Κρετέιγ, στα ανατολικά προάστιες του Παρισιού, και μέσα σε λίγες εβδομάδες εξαλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα. Μαθητές λυκείων προχώρησαν σε μαζικές καταλήψεις και αποκλεισμούς σχολικών συγκροτημάτων, διεκδικώντας την άμεση πρόσληψη περισσότερων εκπαιδευτικών για την κάλυψη των τεράστιων κενών. Παράλληλα, απαίτησαν την αντιμετώπιση του συνωστισμού στα υπεράριθμα τμήματα, άμεσες επισκευές στις απαρχαιωμένες σχολικές εγκαταστάσεις, καθώς και ριζικές αλλαγές στο αμφιλεγόμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια και συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις στους δρόμους των γαλλικών πόλεων. Η γαλλική κυβέρνηση αναγκάστηκε να ανακοινώσει δέσμη μέτρων για την αναπλήρωση των κενών θέσεων και τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση των μαθητών στα σχολικά συμβούλια, χωρίς όμως να καταφέρει να κατασιγάσει τη δυσαρέσκεια, καθώς το σύνολο των αιτημάτων παρέμεινε ανεικανοποίητο.

Βέλγιο: Αντιδράσεις για τις περικοπές και την κατακόρυφη αύξηση των διδάκτρων

Στο Βέλγιο, οι μαθητές και οι φοιτητές βγήκαν στους δρόμους αντιδρώντας δυναμικά στις σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις και τις περικοπές στη δημόσια παιδεία. Κεντρικό σημείο της διαμαρτυρίας αποτελεί η απόφαση για αύξηση των πανεπιστημιακών διδάκτρων από τα 835 στα 1.194 ευρώ για μια μεγάλη κατηγορία φοιτητών.

Στη Λιέγη καταγράφηκαν σφοδρές συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία, οι οποίες οδήγησαν σε δεκάδες συλλήψεις. Παράλληλα, στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε ογκώδης πορεία, στην οποία συμμετείχαν περίπου 30.000 άνθρωποι, στο πλαίσιο γενικευμένης κινητοποίησης κατά των δημοσιονομικών περικοπών. Εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές που μίλησαν σε διεθνή μέσα ενημέρωσης τόνισαν ότι αντλούν ενθάρρυνση από τις γαλλικές κινητοποιήσεις, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οι δικές τους διεκδικήσεις είχαν ήδη διαμορφωθεί εξαιτίας των τοπικών προβλημάτων.

Ιταλία: Πανεθνικό μέτωπο κατά της εκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Μελόνι

Η 16η Οκτωβρίου μετατράπηκε στην Ιταλία σε ημέρα πανεθνικής μαθητικής και φοιτητικής δράσης. Μεγάλες διαδηλώσεις και πορείες διοργανώθηκαν ταυτόχρονα σε κομβικές πόλεις, όπως η Ρώμη, το Μιλάνο, το Τορίνο και η Μπολόνια.

Οι διαδηλωτές στράφηκαν ευθέως κατά της εκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι, προβάλλοντας αιτήματα για γενναία αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης για τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, εκσυγχρονισμό και ασφάλεια στις σχολικές υποδομές, καθώς και ουσιαστικά μέτρα προστασίας απέναντι στο αυξανόμενο κόστος ζωής και τη φοιτητική στεγαστική κρίση.

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Thousands of students have been protesting in cities across Italy, calling for greater investment in public education and better learning conditions. Outside the Ministry of Education in Rome some protesters threw firecrackers and bottles at police. The march follows a wave of student protests across Europe. — Channel 4 News (@Channel4News) October 16, 2026

Ιδιαίτερο σημείο αντιπαράθεσης στο Μιλάνο αποτέλεσε η κυβερνητική ρύθμιση που θεσμοθετεί ανώτατο όριο 30% στη συμμετοχή μαθητών ξένης καταγωγής ανά σχολική τάξη, ενώ στο Τορίνο και στη Ρώμη ξέσπασαν έντονα επεισόδια όταν οι διαδηλωτές επιχειρησαν να πλησιάσουν κυβερνητικά κτίρια.

Αλβανία: Η φοιτητική διαμαρτυρία εξελίσσεται σε οξεία πολιτική κρίση

Η πιο βίαιη τροπή των κινητοποιήσεων σημειώθηκε στην Αλβανία, όπου το φοιτητικό κίνημα μετατράπηκε σε ευρύτερη πολιτική αναταραχή. Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν στις 13 Οκτωβρίου στα Τίρανα, με τους φοιτητές να ζητούν τη βελτίωση των απαρχαιωμένων πανεπιστημιακών υποδομών, τη δραστική μείωση του κόστους σπουδών, την οικονομική ενίσχυση της σπουδάζουσας νεολαίας και καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης.

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Τις επόμενες ημέρες ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Διαδηλωτές προκάλεσαν φωτιές σε κτίρια, ξήλωσαν κιγκλιδώματα, εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ και πέτρες, ενώ η αστυνομία απάντησε με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και υδροφόρων οχημάτων. Οι διαδηλώσεις επεκτάθηκαν γρήγορα και σε άλλες πόλεις της χώρας, με τη φοιτητική δυσαρέσκεια να συνδέεται με συνολικές καταγγελίες για κρατική διαφθορά και να συνοδεύεται από το αίτημα για παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

🇦🇱 Albania protests escalate with reported storming of Economy Ministry https://t.co/OFc89kBsu3 — SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) October 17, 2026

Ενώ η αλβανική κυβέρνηση καταδίκασε τη βία και τις καταστροφές δημόσιας περιουσίας, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε άμεση αποκλιμάκωση της έντασης, περιφρούρηση του δικαιώματος στη διαμαρτυρία και ανεξάρτητη έρευνα για τις καταγγελίες περί υπέρμετρης αστυνομικής βίας.

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Γερμανία: Αποκλεισμοί σχολείων και αντιδράσεις για τη στρατιωτική θητεία

Το κύμα της μαθητικής αναταραχής πέρασε και τα σύνορα της Γερμανίας, όπου παρατηρείται σταδιακή κλιμάκωση της δυσαρέσκειας. Σε μεγαλουπόλεις όπως το Βερολίνο και το Αμβούργο, ομάδες μαθητών προχώρησαν σε αποκλεισμούς λυκείων εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στις γαλλικές κινητοποιήσεις, ενώ παράλληλα διαμαρτυρήθηκαν για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και τις απαρχαιωμένες υποδομές.

Παράλληλα, καταλύτης για τους νέους στη Γερμανία αποτελεί η εναντίωση στη σχεδιαζόμενη επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Μέσα από το κίνημα «Σχολική Απεργία κατά της Υποχρεωτικής Θητείας», χιλιάδες μαθητές στο Βερολίνο, τη Φρανκφούρτη, τη Στουτγκάρδη και το Μόναχο πραγματοποιούν αποχές, καταγγέλλοντας ότι οι κρατικές δαπάνες διοχετεύονται στους εξοπλισμούς σε βάρος της παιδείας και της φοιτητικής μέριμνας. Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες προειδοποιούν ότι η συσσωρευμένη οργή των νέων ενδέχεται να οδηγήσει σε ακόμη εντονότερες κινητοποιήσεις αν η κυβέρνηση συνεχίσει να αγνοεί την κρίση στην εκπαίδευση.

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