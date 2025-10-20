ολοΝέες συλλήψεις έγιναν για την υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους, που έγινε στις 17 Οκτωβρίου 2025 στην Κύπρο. Πρόκειται για τρεις άντρες, ηλικίας 58, 39 και 30 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση.

Όπως αναφέρει το Cyprus Times, πρόκειται συγκεκριμένα για δύο Ελληνοκύπριους που συνελήφθησαν στη Λευκωσία και ένα πρόσωπο από την Ελλάδα που συνελήφθη στη Λεμεσό.

Είχε προηγουμένως συλληφθεί ένας 45χρονος Ελληνοκύπριος, πρώην ποδοσφαιριστής στο όνομα του οποίου είναι εγγεγραμμένη η μοτοσικλέτα, που χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη διαφυγή τους. Ο ίδιος, πάντως, υποστήριξε ότι πρόσφατα πούλησε την μοτοσικλέτα έναντι 800 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η μοτοσικλέτα του εγκλήματος εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην παραλιακή Λεμεσό, κρυμμένη μέσα σε χόρτα. Ο 45χρονος ιδιοκτήτης της μηχανής τελεί υπό κράτηση με διάταγμα Δικαστηρίου, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πώς έγινε η δολοφονία

Η φονική επίθεση στη Λεμεσό και συγκεκριμένα στον δρόμο Τσιρείου σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί της Παρασκευής και πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι ο Δημοσθένους πυροβολήθηκε σε κοντινό δρόμο από την οικία του την ώρα που επέβαινε στο αυτοκίνητό του μαζί με τον γιο του. Συγκεκριμένα, το αυτοκίνητό του ανακόπηκε από όχημα τύπου βαν. Στη συνέχεια πρόσωπο που επέβαινε σε μοτοσικλέτα πλεύρισε το όχημα του επιχειρηματία και άνοιξε πυρ εναντίον του.

«Λίγα λεπτά μετά τη διάπραξη της δολοφονίας αυτοκίνητο άσπρο τύπου βαν καταγράφεται στην οδό Ποταμιάς να εισέρχεται στο χωματόδρομο όπου εντοπίστηκε αργότερα να φλέγεται. Το εν λόγω όχημα ακολουθούσε μοτοσικλέτα σκούρου χρώματος τύπου σκούτερ στην οποία επέβαινε ένα πρόσωπο. Η μοτοσικλέτα εγκαταλείπει την περιοχή με νότια κατεύθυνση. Σε αυτή επέβαιναν δυο πρόσωπα. Ο συνοδηγός φορούσε κράνος και κρατούσε τσάντα στην πλάτη ενώ ο οδηγός έφερε καπέλο το οποίο του έπεσε κατά τη διαφυγή» είπε ο ανακριτής ενώπιον του Δικαστηρίου.