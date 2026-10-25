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Η αποχώρηση της συμβούλου Τύπου συνέβη μόλις μία ημέρα μετά την προαγωγή της σε νέα καθήκοντα στο γραφείο του υφυπουργού Τζέικομπ Χέλμπεργκ.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Washington Wizards με τους Milwaukee Bucks, η ΜακΧένρι ενεπλάκη σε έντονη αντιπαράθεση με οπαδούς στις εξέδρες.

Το υπουργείο Εξωτερικών αρνήθηκε να σχολιάσει τους λόγους της αποχώρησης, επικαλούμενο την πολιτική του για μη δημοσιοποίηση εσωτερικών ζητημάτων προσωπικού.

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Αναστάτωση στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε το περιστατικό με πρωταγωνίστρια την Μπριτ ΜακΧένρι, στέλεχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, η οποία φέρεται να αποχώρησε από τη θέση της έπειτα από επεισόδιο σε αγώνα του NBA στην Ουάσινγκτον.

Η 40χρονη πρώην δημοσιογράφος του ESPN εργαζόταν ως σύμβουλος Τύπου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και στις 21 Οκτωβρίου είχε προαχθεί σε νέα θέση, αναλαμβάνοντας αρμοδιότητες επικοινωνίας και εξωτερικών υποθέσεων στο γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών Τζέικομπ Χέλμπεργκ.

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Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης στο Capital One Arena, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Washington Wizards με τους Milwaukee Bucks.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Page Six, το περιστατικό συνδέεται με την αποχώρησή της από το υπουργείο. Πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα περιέγραψε την εξέλιξη με τη φράση: «Προήχθη και απολύθηκε μέσα σε 24 ώρες».

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών απέφυγε να σχολιάσει τους λόγους της αποχώρησης, επισημαίνοντας ότι δεν τοποθετείται δημόσια για εσωτερικά ζητήματα προσωπικού.

Exclusive video of what lead up to Britt McHenry throwing the drink.



Is she automatically the villain coz she snapped? Or was she pushed to that point by a pack of guys no one would want to sit next to?



Now she’s lost her job – these guys prob laughing & high 5s over it! https://t.co/LlU0wAD7f8 pic.twitter.com/T4fLfDA6mT — CHARLIE COTTON (@hicharliecotton) October 24, 2026

Το επεισόδιο στο NBA και το ποτό που πέταξε προς τους οπαδούς

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Wizards με τους Bucks, όταν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Page Six, ένας άνδρας στις εξέδρες άρχισε να αποδοκιμάζει τον μπασκετμπολίστα των Milwaukee Bucks, Κάιλ Κούζμα.

Ο οπαδός φέρεται να έκανε προσβλητικά σχόλια για την αρραβωνιαστικιά του παίκτη, το γνωστό μοντέλο Γουίνι Χάρλοου, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι ο Κούζμα παίζει άσχημα επειδή η σύντροφός του είναι άσχημη.

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Η ΜακΧένρι, που καθόταν κοντά στο περιστατικό, φέρεται να παρενέβη ζητώντας από τον οπαδό να σταματήσει τα προσβλητικά σχόλια.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η παρέμβασή της είχε ως αποτέλεσμα οι οπαδοί να στρέψουν την προσοχή τους εναντίον της και να αρχίσουν να την προκαλούν, ενώ κάποιος φέρεται να της πέταξε ένα ποτό.

Βίντεο που δημοσίευσε το TMZ, ωστόσο, δείχνει τη ΜακΧένρι να εμπλέκεται σε έντονη αντιπαράθεση με θεατές, οι οποίοι φωνάζουν επανειλημμένα «Βγάλτε την έξω!».

Η αντίδραση της ΜακΧένρι κατά την αποχώρησή της προκάλεσε ακόμη περισσότερα σχόλια. Όπως καταγράφεται στα βίντεο, η 40χρονη απομακρύνεται από τις εξέδρες συνοδευόμενη από προσωπικό ασφαλείας, ενώ δεκάδες θεατές συνεχίζουν να την αποδοκιμάζουν.

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Αντί να απαντήσει στις αποδοκιμασίες, εμφανίζεται να χαμογελά, να χαιρετά το πλήθος και να στέλνει φιλιά προς τους οπαδούς.

Είχε αναλάβει και την επικοινωνιακή διαχείριση της υπόθεσης Γκιλφόιλ

Η ΜακΧένρι είχε προσληφθεί στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ως σύμβουλος Τύπου με αρμοδιότητα την Ευρώπη και την Αφρική, ενώ, σύμφωνα με την Page Six, στα καθήκοντά της περιλαμβανόταν και η επικοινωνιακή διαχείριση της υπόθεσης με τα επίμαχα γραπτά μηνύματα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, της Αμερικανίδας διπλωμάτη που συνδέεται στενά με την οικογένεια Τραμπ.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει δημοσιεύματα και πολιτικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ, με τη ΜακΧένρι να έχει αναλάβει τον χειρισμό σχετικών ερωτημάτων του Τύπου.

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Η ίδια, μάλιστα, είχε μόλις επιβραβευθεί επαγγελματικά, καθώς την ημέρα του επεισοδίου είχε αναλάβει νέα καθήκοντα, ως επικεφαλής του τομέα Εξωτερικών Υποθέσεων και Τύπου στην ομάδα του υφυπουργού Εξωτερικών Τζέικομπ Χέλμπεργκ.