Την Τουρκία επισκέπτεται σήμερα ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, όπου θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν. Αν και η επίσημη ανακοίνωση του γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών κάνει λόγο για συζητήσεις σχετικά με τη Γάζα, τη Συρία και την Ουκρανία, το πραγματικό ενδιαφέρον εστιάζεται αλλού: στην προώθηση της συμφωνίας για τα μαχητικά Eurofighter και στη συζήτηση για την ένταξη της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE, ύψους 150 δισ. ευρώ, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με την Turkish Daily News, οι δύο υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και για τη συμμετοχή της Άγκυρας στο SAFE, το οποίο προβλέπει κοινοτικούς πόρους για την παραγωγή και τις κοινές προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού.

Ο Φιντάν αναμένεται να υπογραμμίσει ότι η Άγκυρα θεωρεί πως η νέα «αρχιτεκτονική ασφάλειας» της Ευρώπης πρέπει να διαμορφωθεί υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ και σε στενό συντονισμό με τους συμμάχους.

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία λειτουργεί ως εγγυήτρια χώρα, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αίγυπτο και το Κατάρ, για την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, ενώ διεκδικεί και ρόλο στην επόμενη ημέρα μετά τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.



Ωστόσο, σύμφωνα με τη Deutsche Welle (DW), το γερμανικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι η επίσκεψη του Βάντεφουλ στην Άγκυρα επικεντρώνεται κυρίως στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, στην απελευθέρωση των ομήρων και στις εξελίξεις στη Συρία και την Ουκρανία. Παρόλα αυτά, η DW σημειώνει ότι η συζήτηση για τα Eurofighter βρίσκεται «στο τελευταίο στάδιο» και δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι θα αποτελέσει κομβικό σημείο των επαφών.

Επισήμως για Γάζα, αλλά «πράσινο φως για τα Eurofighter;»

Παρά την επίσημη θεματολογία, το ζήτημα των Eurofighter παραμένει στο προσκήνιο.

Όπως μετέδωσε προ ημερών το Reuters, εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε την Τετάρτη ότι «η γερμανική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε θετικά σε προκαταρκτικό αίτημα της Airbus για διαπραγματεύσεις σχετικά με την παράδοση Eurofighter στην Τουρκία. Αυτά τα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται για τη συλλογική άμυνα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ θα μεταβεί στην Άγκυρα για να συζητήσει το θέμα με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του σε ελληνική εφημερίδα, που δημοσιεύθηκε και στην ιστοσελίδα του γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Βάντεφουλ τόνισε ότι τα Eurofighter «αποτελούν μέρος ενός συστήματος του ΝΑΤΟ» και «προορίζονται για τη συλλογική άμυνα και την ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων εταίρων».

«Η ανάπτυξη αυτών των αεροσκαφών εναντίον άλλου μέλους του ΝΑΤΟ ή κράτους-μέλους της ΕΕ είναι αδιανόητη», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι υπάρχει κοινή κατανόηση μεταξύ των χωρών της κοινοπραξίας (Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο) πως τα Eurofighter θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οικονομικά συμφέροντα και επιχειρηματικοί δεσμοί

Το Βερολίνο επιδιώκει να κρατήσει λεπτές ισορροπίες ανάμεσα στην ενίσχυση των δεσμών με την Άγκυρα και στη διατήρηση της εμπιστοσύνης της Αθήνας, σε μια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητεί μεγαλύτερη αμυντική και βιομηχανική αυτονομία. Παράλληλα, τα οικονομικά συμφέροντα της Γερμανίας στην Τουρκία είναι ιδιαίτερα εκτεταμένα: περισσότερες από 8.000 γερμανικές εταιρείες ή τουρκικές επιχειρήσεις με γερμανική συμμετοχή δραστηριοποιούνται στη χώρα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10 % όλων των ξένων επιχειρήσεων στην Τουρκία.

Η Γερμανία παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές στην τουρκική οικονομία. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Invest in Türkiye, το 2024 που επικαλείται το TRT, οι γερμανικές επενδύσεις αντιστοιχούσαν στο 11,5 % των συνολικών εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI), ενώ το σωρευτικό ύψος των γερμανικών επενδύσεων από το 1980 υπερβαίνει τα 14,5 δισ. δολάρια. Ο διμερής όγκος εμπορίου έφτασε τα 47,5 δισ. δολάρια το 2024, με στόχο των δύο πλευρών να αγγίξει τα 60 δισ. στο άμεσο μέλλον.

Οι σχέσεις των δύο χωρών ενισχύθηκαν σημαντικά το 2024 έτος κατά το οποίο συμπληρώθηκε ένας αιώνας από τη Συνθήκη Φιλίας Τουρκίας–Γερμανίας, με σειρά αμοιβαίων υψηλόβαθμων επισκέψεων. Η Γερμανία παραμένει ο σημαντικότερος προορισμός των τουρκικών εξαγωγών, ενώ πάνω από τρία εκατομμύρια Τούρκοι ζουν στη Γερμανία και εκατομμύρια Γερμανοί τουρίστες επισκέπτονται κάθε χρόνο τις τουρκικές ακτές.

Συνεργασία και στην ενέργεια

Στο πλαίσιο αυτό οι σημερινές συνομιλίες εκτός από τις περιφερειακές εξελίξεις αναμένεται επίσης να καλύψουν την ενεργειακή συνεργασία. Η τουρκική πλευρά αναμένεται να υπογραμμίσει τη σημασία μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης στην ενέργεια, μέσω του επερχόμενου Φόρουμ Ενέργειας και Ορυχείων και της συνεδρίασης της Μικτής Οικονομικής και Εμπορικής Επιτροπής (JETCO).