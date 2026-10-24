Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η αστυνομία στη Βαυαρία συνέλαβε έναν ύποπτο μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στο ιστορικό ορεινό καταφύγιο Kehlsteinhaus, γνωστό ως Αετοφωλιά.

Περίπου διακόσια άτομα από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία δυσχεράνθηκε από το δύσβατο έδαφος.

Οι αρχές διενεργούν ποινική έρευνα για να διαπιστώσουν τα αίτια της πυρκαγιάς που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο κτίριο, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Το καταφύγιο, που ολοκληρώθηκε το 1938, αποτελούσε έδρα της ναζιστικής κυβέρνησης και τα τελευταία χρόνια λειτουργούσε ως δημοφιλής τουριστικός προορισμός.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η αστυνομία στο γερμανικό κρατίδιο της Βαυαρίας, στο νότιο τμήμα της χώρας, συνέλαβε έναν ύποπτο αφού ξέσπασε φωτιά στο ορεινό καταφύγιο του Αδόλφου Χίτλερ, το Kehlsteinhaus — γνωστό και ως «Φωλιά του Αετού» ή «Αετοφωλιά». Βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο ύποπτος συνδέεται με την πρόκληση της πυρκαγιάς.

Το κέντρο επιχειρήσεων στο Τράουνσταϊν έλαβε σήμα πυρκαγιάς από το κτίριο την Παρασκευή στις 21:15 και οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο βρήκαν το κτίριο τυλιγμένο στις φλόγες.

Advertisement

Advertisement

🇩🇪 HITLER’S FORMER MOUNTAIN RETREAT TORCHED A suspect has been taken into custody after a fire engulfed the Eagle’s Nest, Hitler’s former mountain retreat in Bavaria. The remote location and a narrow access road have complicated firefighters’s efforts to put out the flames. Police are still investigating the cause. A monument to Hitler’s ambition now faces a fiery end…just like his reign. Source: Bild, The Telegraph / Writer: Marie — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 24, 2026

Σύμφωνα με την αστυνομία, το δύσβατο έδαφος δυσχέραινε τις προσπάθειες κατάσβεσης, με τη φωτιά να συνεχίζει να καίει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Στο σημείο, όπως αναφέρει το BBC, επιχείρησαν περίπου 200 άτομα από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ο Ναζιστής δικτάτορας χρησιμοποιούσε το καταφύγιο —το οποίο βρίσκεται πάνω από την πόλη Μπέρχτεσγκαντεν— ως έδρα της κυβέρνησης κατά διαστήματα, ενώ εκεί συναντιόταν με στρατιωτικούς διοικητές για να σχεδιάσουν την εισβολή στη Σοβιετική Ένωση το 1941.

Ο Χίτλερ χρησιμοποιούσε επίσης την περιοχή ως σκηνικό για προπαγανδιστικές ταινίες, οι οποίες τον παρουσίαζαν ως φιλόζωο και λάτρη της φύσης.

Hitler’s Eagle’s Nest survived the 1945 bombs untouched. Last night it burned. Police say it appears completely destroyed. A suspect is detained, arson unconfirmed. Rebuild it, keep the ruin, or let the mountain win? https://t.co/b4pX8xkqXJ Advertisement October 24, 2026

Η «Φωλιά του Αετού», η κατασκευή της οποίας ολοκληρώθηκε από τους Ναζί το 1938, γλίτωσε την καταστροφή μετά την ήττα τους το 1945. Έκτοτε, έχει μετατραπεί σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό και στεγάζει ένα ορεινό πανδοχείο.

Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπό του, αποτελεί επίσης «μια προειδοποιητική υπενθύμιση για τα άβυσσα βάθη της απάνθρωπης ναζιστικής δικτατορίας».

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Χίτλερ και οι ακόλουθοί του ευθύνονταν για τον θάνατο δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της μαζικής εξόντωσης των Εβραίων της Ευρώπης.

Advertisement