Χειροπέδες στον Νουχ Ζαϊτέρ, τον μεγαλύτερο βαρόνο ναρκωτικών του Λιβάνου έβαλε ο στρατός της χώρας. Ο βαρόνος βρίσκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο των ΗΠΑ αλλά και της Ευρώπης, ενώ η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε σήμερα (20/11) σε επιχείρηση στα ανατολικά της χώρας.

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ο Ζαϊτέρ συνελήφθη στην κοιλάδα Μπεκάα, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης κοντά στην πόλη Μπάαλμπεκ.

Advertisement

Advertisement

Finally.#Lebanon has captured & arrested Nouh Zaiter — an infamous drug kingpin who worked closely with #Assad's regime & #Hezbollah to traffic #captagon, hashish and weapons through #Syria.



He'd been sentenced to life in prison in absentia in 2021. pic.twitter.com/hglLF3dWlC — Charles Lister (@Charles_Lister) November 20, 2025

Ο βαρόνος διηύθυνε μια μεγάλη αυτοκρατορία ναρκωτικών στην περιοχή, ενώ παρήγαγε και εξήγαγε αρκετά από αυτά, μεταξύ των οποίων το captagon, ένα διεγερτικό παρόμοιο με την αμφεταμίνη.

Οι αρχές του Λιβάνου είχαν εκδώσει δεκάδες εντάλματα σύλληψης τα τελευταία χρόνια, προειδοποιώντας τον με πολλά έτη φυλάκισης. Το 2023, οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλαν κυρώσεις στον Ζαϊτέρ και σε δύο ξαδέλφους του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ για διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως το captagon.

Το εν λόγω ναρκωτικό παραγόταν στη Συρία πριν από την πτώση του Άσαντ τον Δεκέμβριο και είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στη Μέση Ανατολή, κυρίως στην Σαουδική Αραβία.

Ο βαρόνος, γεννηθέντας το 1977 σε ισχυρή φατρία της κοιλάδας Μπεκάα, μιλούσε ανά καιρούς σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, ενώ στο παρελθόν είχε δώσει συνέντευξη και στο Γαλλικό Πρακτορείο.