Στιγμιότυπο από βίντεο που κατέγραψε τη συντριβή του F-16 / X

Το αεροσκάφος εκτελούσε δοκιμαστική πτήση ενόψει μιας αεροπορικής επίδειξης στο Ράντομ της κεντρικής Πολωνίας, ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Ο πιλότος του αεροσκάφους σκοτώθηκε.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με το Bloomberg και τον ιδιωτικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TVN24, ο υπουργός Άμυνας μεταβαίνει στον τόπο του δυστυχήματος που σημειώθηκε στο Ράντομ. Βίντεο από τη στιγμή που ο κυβερνήτης χάνει τον έλεγχο του αεροσκάφους και εκείνο αρχίζει να εκτρέπεται της πορείας του, αναρτήθηκαν στα social media.

Όπως φαίνεται, το πολωνικό F-16 έπεσε εντός αεροπορικής βάσης και ακολούθησε έκρηξη από τη συντριβή μέσα σε δευτερόλεπτα.

Polish Air Force F-16 reportedly crashed this evening during training for the Radom Air Show. pic.twitter.com/d2KivgSTjN — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 28, 2025

🇵🇱 BREAKING: F-16 Crashes, Pilot Killed Instantly



A tragic accident occurred in Radom, Poland, when a F-16 fighter jet crashed during preparations for an air show.



The pilot, performing a loop, miscalculated the altitude, causing the jet to slam into the tarmac and erupt in a… pic.twitter.com/DEG0l2fLTK — SVS NEWS AGENCY (@svsnewsagency) August 28, 2025